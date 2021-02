Oameni în pericol din cauza alunecărilor de teren EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

A plouat mult în ultimele zile în Bistrița-Năsăud, iar curtea Floarei Timoce, o văduvă din satul Alunișul, a luat-o la vale. Puțin a mai rămas ca și casa să ajungă în drum. Femeia dormea când s-a mișcat pământul și nu a auzit nimic. Astăzi s-a mutat la fiica ei, care stă peste drum, pentru că nu mai are curaj să stea acasă.

Floarea Timoce, localnică: “S-a pornit pământul și s-a dus toată curtea în drum. Și acum nu mai putem umbla - numai așa, cu picioarele - nu mai putem umbla cu caii, cu utilaje, cu nimica, că se duce. Și cu picioarele mi-e frică să umblu. Și noaptea, când aud ceva mișcând, mă gândesc că acum o sosit casa în drum".

Alunecarea de teren s-a întins până la gospodăria vecină, unde a afectat o parte din grădină și a ajuns până la colțul casei. Soții Bojor care locuiesc aici speră că vor scăpa doar cu atât.

Ana Bojor, localnică: "dacă Dumnezeu ne mai lasă să stăm, mai stăm, dacă nu, coborâm la vale”.

Pământul ajuns la vale a fost curățat de primărie, dar doar atât cât să se poată trece. În caz că alunecarea de teren va continua, 20 de case vor rămâne izolate. Pământul în sat a mai luat-o la vale încă în trei locuri, dar acele zone nu sunt locuite.

Nicolae Bușcoi, primar, comuna Zagra: "Am intervenit cu utilajele din dotare, un buldo-excavator, tractoare, și am desfundat drumurile. Aici nu am putut face șanțul, că ne-a fost frică să nu plece și bucata asta de teren și atunci să plece și casa".

Din cauza ploilor, în Bistrița -Năsăud au mai avut loc alunecări de teren în ultimele zile, la Parva și Sângeorz Băi. Și acolo primăriile au intervenit cu utilaje și au degajat drumurile.

ŞTIRILE ZILEI