Oameni de acum știuți, lumi care nu mai apun în tăcere. "Izolați în România" - exercițiu de jurnalism, demonstrație de umanitate

Emisiunea "Izolați în România" este difuzată în fiecare miercuri, de la 22.30, pe TVR 1.

Dite Dinesz, producător: "Izolaţi în România e o căutare. Şi îţi asumi că nu ştii drumul sau ce e la capăt. E cumva şi o mare bucurie! Peste tot, oameni care vor să ajute. Emisiunea aceasta nu e doar o serie TV, e o stare înspre bine, pornită de oamenii simpli şi blânzi de la capătul potecilor. Dar orice răspuns am primi urmărind seria, să credeţi în răspunsul acesta: Dacă nu e cum trebe, e bine cum e!"

Nevoia de a ajuta a pornit simultan dinspre echipa care a înțeles necesitățile acestor oameni uitați de lume și de la reacțiile incredibile ale telespectatorilor, încă de la primele povești descoperite și prezentate de Dite Dinesz și de operatorul ei.

Pentru că era rugată să facă ceva, Dite a oferit inițial un cont și cu banii strânși a mers să cumpere alimente, pe care le-a dus OAMENILOR. Iar pe la acești OAMENI au început să vină alți și alți oameni, gata să ofere și ei ajutor.

"Uneori am mai bătut şi la o uşă dragă, pe unde nu am mai fost de mult. De câteva ori, am fost cu oameni buni, telespectatori care au urcat să taie lemne ori să ducă o pâine", mărturisește acum Dite Dinesz, după 13 ani de reportaje în cătunele izolate.

Și așa, binele s-a dus mai departe, într-un lanț nevăzut și neoprit de bună vreme deja.

Vineri, 1 noiembrie, au început înscrierile pentru campania "Izolați în România". Puteți să fiți unul dintre cei 500 de donatori pentru această cauză completând formularul online de AICI sau urmând link-ul din pagina de Facebook a emisiunii.

Împreună cu operatorul Marius Danci şi cu reporterul Constantin Buţă, Dite ne duce în această toamnă, în a treia serie a emisiunii, în locuri în care nu am mai fost şi la oameni pe care telespectatorii nu i-au mai văzut.

Cele 12 episoade difuzate acum de TVR arată schimbările produse de oameni pentru a-i ajuta pe cei rămaşi să trăiască în vârf de munte sau în locuri greu accesibile din România.

De ce a plecat din nou la drum?

Dite Dinesz: "Fiindcă ştiam că ei mai sunt acolo sus, că mai sunt cătune unde nu am ajuns şi fiindcă ei ne fac bine. Ei, de la capătul potecilor, ştiu să ne facă bine doar apărând pe ecran. Vieţile lor au ce nu avem noi. Pe alocuri se transformă în medicamentul care ne ia durerea de lume. Durerea de zi cu zi, despre care noi credem că e capătul lumii. Iar ei, care chiar stau la capătul lumii, niciodată nu vor avea această durere. Gânduri şi tristeţi au şi ei, dar se bucură că ni le pot spune şi de aceea îmi face bine să ştiu că urcăm din nou la ei".

Seria reportajelor "Izolați în România" poate fi urmărită și pe canalul YouTube al emisiunii

Sunt multe exemplele prin care echipa "Izolați în România" a reușit să le dea o mână de ajutor acestor oameni. Le regăsiți în articolele noastre, evidențiate mai jos, le aflați poate și din alte părți, prezentate ca povești de succes.

Dar poate cea mai mare reușită, dincolo de crearea unei astfel de comunități a binelui, este cea a împlinirii. Ne referim aici la povestea Laurei Oroșanu, unul dintre primii oameni izolaţi din România pe care Dite Dinesz îi căuta în 2006 şi cărora le afla povestea.

"Vreau să fiu doctoriță la oraș. Când o să fiu mare, eu o să mă gândesc ca să plec de aici, din Buc", spunea atunci fetița.

A scrijelit primele litere într-o şcoală uitată de lume, la marginea României. A buchisit acasă, la lumina lumânării, pentru ca într-o zi să plece şi de gât să-i atârne nu neputinţa ori sărăcia, ci un stetoscop.

A muncit, şi-a dorit cu înverşunare şi a întâlnit oameni dispuşi să plămădească visuri - părintele şi maicile de la Mănăstirea din Rădăuţi. Ei au sprijinit-o şi au încurajat-o.

Laura a fost admisă acum 2 ani la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi. Un copil care a trăit în întuneric și care s-a încăpățânat să viseze lumina.

