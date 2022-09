O ucraineancă de 102 ani ajută la confecţionarea costumelor de camuflaj pentru soldații care apără țara

În ciuda vârstei, femeia dă o mână de ajutor armatei. Împreună cu fiicele ei, confecționează din saci vechi costume de camuflaj pentru soldații ucraineni. Procesul este unul dificil, iar un costum este gata într-o săptămână.

“Eu desfac desfac sacii în fire, iar fiicele mele tricotează uniformele. Nu mai văd bine, nu mai aud bine, sunt bătrână, dar fac asta ca războiul să se termine mai repede. Sunt speriată. Vreau să mai trăiesc puțin, dar ei (n.red. – rușii) trag încontinuu. Nimeni nu știe ce se va întâmpla. (...) Costumele de camuflaj sunt trimise în Donbas, în Lugansk, Harkov, Odesa, Mykolaiv, Cernihiv. Nu știu unde mai ajung, important e că ajung la oamenii noștri, să îi ajute să reziste, să rămână în viață”, spune Liubov Yarosh.

102-year-old Ukrainian helps to make camouflage suits for Ukrainian defenders



"Help them [daughters] so that this war would be finished faster," said Liubov Yarosh.



