Maria Vidu, are 26 de ani şi pe 13 mai a ajuns la Spitalul Judeţean Braşov pentru că se simţea rău. Aici i-au fost făcute mai multe analize, inclusiv o examinare Computer Tomograf și testul pentru coronavirus, care a ieșit ințial negativ. Medicii au stabilit că trebuie să facă şi o investigaţie RMN dar, trei zile mai tarziu, a fost depistată pozitiv la testul COVID 19. Atunci a fost transferată la o secție COVID de la Spitalul de Neurologie şi nu mai poate face RMN.

Familia a dat telefoane la mai multe spitale din țară, dar peste tot răspunsul a fost același: Nu există în țara asta un RMN dedicat persoanelor infectate cu coronavirus.

Sora Mariei: De ce nu există în țara asta un RMN dedicat persoanelor pozitive cu covid? Este inuman, inacceptabil. Cineva trebuie să se sesizeze. Niciun spital din țară nu face RMN pe pacienți pozitiv Covid. Am discutat și cu mai mulți neurochirurgi, am sunat și la Ministerul Sănătății, și la DSP Brașov, am ajuns și la IGSU, am trimis și un mail acolo, să mi se explice de ce nu se poate face RMN-ul. OK, nu există protocoale de dezinfecție, am înțeles asta, dar nu se poate ca în țara asta să nu existe un RMN dedicat pacienților pozitiv covid care au alte probleme de sănătate.

Maria a fost externată după cinci săptămâni, odată cu apariţia ordinului privind pacienţii asimptomatici.

Pentru RMN însă, tânăra mai are de aşteptat. Trebuie să aibă două teste negative pentru Sars Cov 2 și să fie declarată vindecată.

