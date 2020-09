Caz strigător la cer în România lui 2020. O fetiță a venit pe lume, pe stradă. Ieri dimineață, pe Șoseaua Colentina din Capitală, o femeie a fost asistată la naștere de trecători. Pentru că ambulanța a sosit greu, primul ajutor a fost acordat de câteva femei, un bărbat și un echipaj de poliție. Fetița are un scor de 9 - 10 și este acum sub monitorizarea medicilor la Maternitatea Cantacuzino.

Trecătorii sunt cei care au asistat-o pe Valentina Trean să își aducă pe lume copilul. Femeia de 34 de ani sunase la ambulanță însă nicio mașină nu a venit la adresă. Valentina spune că așteptat aproximativ 50 de minute să primească ajutorul de care avea nevoie.

Valentina Trean: Eram însărcinată în luna a 9-a, nu am ajut nicio durere, nimic şi deodată m-a luat durerea de naştere. Deja când a venit doamna doctor de pe salvare, fetiţa era ieşită. Au pus oamenii de pe stradă şi domnul de acolo un carton, a sărit lumea cu cearceafuri şi ce au avut la îndemână şi m-au ajutat. Am pierdut foarte mult sânge. Am născut cu oamenii de pe stradă. M-am speriat foarte tare pentru copil, nu pentru mine, putea să se întâmple o tragedie.

Cei care au asistat la venirea pe lume a copilei, două femei și un bărbat, spun că au fiert apă la prima terasă din zonă și i-au acordat primul ajutor.

Oamenii spun ca au sunat și ei de mai multe ori la 112.

In zonă a ajuns și un echipaj de Poliție.

Contactată de Știrile TVR, conducerea Ambulanței București - Ilfov susține că salvarea a sosit în 26 de minute și că femeia era în travaliu.

Mai mult, fetița a venit pe lume sub supravegherea unui doctor, nicidecum că nașterea ar fi început înainte ca ambulanța să sosească.

Mama şi fetiţa sunt acum sub supraveghere medicală, iar starea lor este bună.

