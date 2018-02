Româncă închisă pe nedrept în Marea Britanie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cristina Boşoancă avea 25 de ani și era însărcinată când a fost arestată, în decembrie 2016. A fost eliberată la începutul săptămânii.

A fost acuzată alături de alți 2 români de trafic de carne vie. Mai precis, pentru că ar fi încercat să aducă ilegal în Marea Britanie o tânără româncă pentru prostituție.

Procesul a fost oprit după 17 zile, după o reexaminare a probelor, care au arătat că e nevinovată.

Nimeni nu îmi dă înapoi 13 luni din viață, le-a spus Cristina Boşoancă jurnaliștilor de la BBC, care au relatat cazul ei.

Petruţa Cristina Boşoancă: Ştiam acest lucru. La început am cerut telefonul, am cerut să fie arătate pozele, înregistrările de la camerele de supraveghere, am cerut toate lucrurile acestea, dar efectiv nu le-a păsat.

O tânără i-a acuzat pe cei 3 români, printre care și pe Cristina Boșoancă, că ar fi fost forțată să se prostitueze și că a rămas însărcinată. Ulterior, s-a aflat că aceasta era deja însărcinată când a intrat în Marea Britanie, la un control medical care a avut loc la 3 zile după arestarea Cristinei Boșoancă.

Avocatul apărării a cerut aceste dovezi, însă i s-a spus că nu există. Reclamanta le-a dezvăluit prietenilor pe o rețea de socializare identitatea tatălului copilului și alte detalii.

Între timp, Cristina Boșoancă a născut singură în închisoare.

Petruţa Cristina Boşoancă: A fost dificil când vedeam fetele. Mergând în camera de vizite şi revenind fericite după întâlnirea cu familia şi copiii, în timp ce eu nu aveam voie să văd pe nimeni. Cred că a fost incompetenţă. Pentru că, după 13 luni şi jumătate, aşteptând probe, care erau acolo, lângă tine, a fost ca şi când nu erau acolo. Am fost aproape, dar foarte departe.

Acuzațiile au fost retrase și judecătorul a vorbit despre grave greșeli în acest caz și a cerut o anchetă.

Potrivit BBC, poliția britanică știa toate detaliile cazului din ianuarie 2017, dar nu le-a făcut publice decât la sfârșitul anului trecut.

Ambasada României la Londra a notificat familia femeii cu privire la arestarea ei în luna octombrie, când a aflat de caz de la autoritățile britanice.

MAE a precizat că nici românca și nici membrii familiei sale nu au contactat misiunea diplomatică pentru a cere asistență consulară.

ŞTIRILE ZILEI