O rachetă a distrus podul peste Nistru din regiunea Odesa

„Din cauza unei lovituri cu rachete în regiunea Odesa, podul peste limanul Nistrului este avariat. Informații suplimentare și date despre răniți sunt în curs de confirmare. Podul este închis acum. Dacă acesta rămâne închis, accesul la o parte din regiunea Odesa va fi posibil doar de-a lungul graniței cu Moldova”, a scris Anton Gerașcenko.

New video of the missile strike on the Dniester Estuary Bridge SW of #Odessa. The person taking the video either anticipated the strike or heard it prior to impact. They had their phone out and were recording before it struck the bridge. pic.twitter.com/6Ah0n0cVbL