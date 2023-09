O profesoară de muzică din România, candidată la competiția anuală Global Teacher Prize. Ana Maria Rusu se folosește de metode ingenioase și talent pentru a le preda elevilor

O coală de hârtie, un pix, câteva linguri sau bețe sunt obiectele folosite într-un mod inedit la lecțiile de muzică de la Colegiul Național Unirea din Focșani. Elevii învață să simtă ritmul chiar și cu ajutorul desenelor făcute de profesoara Ana Maria Rusu.

Sunt metode prin care Ana Maria Rusu încearcă să-i facă pe elevi să înțeleaga mai ușor și să învețe ritmurile, genurile și formele muzicale.

Ana Maria Rusu, candidat, Global Teacher Prize 2023: Nu fac altceva decât să îmi respect programa școalară și să mă folosesc de tehnologiile noi pe care le am. Avem orchestre întregi din piepteni, hârtii, fasole, dar toate sunt menite să îl pună pe copil în contact cu literatura muzicală.

Recent, Ana Maria Rusu a fost selectată, alături de alți candidați, în Top 50 profesori din lume pentru competiția anuală Global Teacher Prize.

Ana Maria Rusu, candidat, Global Teacher Prize 2023: Sistemul românesc nu propune așa ceva. Mi s-a părut ceva inedit. L-am luat doar ca un exercițiu de autocunoaștere. Am scris că eu am inventat predare muzicii cu resurse și costuri zero și că poți ține o lecție grozavă de educație muzicală pe un câmp sau un deșert din Africa.

Profesorii au numai cuvinte de laudă la adresa colegei lor.

Liliana Hermineanu, profesor de informatică, Colegiul Naţional Unirea Focşani: Ana s-a remarcat prin faptul că are un spirit aparte, care motivează, provoacă, e nonconformistă, ar fi bine să transmitem asta generațiilor noi.

Lăcrămioara Paraschiv, profesor de chimie, Colegiul Naţional Unirea Focşani: Cred că e cel mai iubit profesor de la colegiu. Eu predau chimie. Am primi un compliment: ”doamna, sunteți aproape că doamna Rusu”.

Cornel Noană, director, Colegiul Naţional Unirea Focşani: Mă bucur că toate metodele ei inovative sunt la îndemâna elevilor de la școala noastră.

Următoarea etapă a concursului este selectarea candidaților pentru Top 10, apoi desemnarea câștigătorului. Laureatul va primi un milion de dolari. În trecut, România a mai fost reprezentată de două profesoare în top 50: o profesoară de română din Oradea și una de matematică din Drobeta- Turnu Severin.

