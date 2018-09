O viață de film EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Marina Belaustegui Keller are o poveste de viaţă tulburătoare. Ea a pornit în căutarea ţării de origine a bunicului ei, dr. Ivan Von Keller, care a plecat spre Argentina în1933. Bănuia că e vorba de Germania sau Ungaria, dar anul trecut, după ce a găsit doi descendenţi din familia bărbatului a aflat cu surprindere că dr. Ivan Von Keller era de origine evreiască.

"Am întrebat-o pe mătuşa mea pe care am găsit-o de curând ce s-a întâmplat cu bunicii mei. Şi ea mi-a spus că au fost omorâţi în timpul Holocaustului. Iar eu am întrebat de ce atunci. Mi-a spus că erau evrei, toţi suntem evrei. A fost un şoc. Nu în sensul negativ. A fost o surpriză. Apoi am înteles mai multe lucruri. Mama nu cred că a ştiut că au fost duşi la Auschwitz" - Marina Belaustegui Keller.

Căutările Marinei au avut un final fericit datorită ajutorului primit din partea primarului din Şimleu Silvaniei. Acesta a ţinut legătura cu ea şi i-a povestit ce știa despre familia bunicului ei.

Marina a participat la slujba ţinută cu ocazia Anului Nou Evreiesc în sinagoga din oraş, în care funcţionează şi Muzeul Holocaustului.

Odată cu Anul Nou Evreiesc, muzeul a deschis o nouă expoziţie cu fotografii-document, iar Marina Belaustegui Keller a fost printre primii vizitatori.

Ea va mai rămâne câteva zile în Şimleu Silvaniei şi va lucra la filmul documentar pe care îl realizează.

