O nouă zi, o nouă creștere a indicelui ROBOR. Astăzi a ajuns la 2,73%

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, atinge un nou record al ultimilor trei ani şi jumătate. Astăzi a ajuns la 2,73% pe an, de la 2,68% cât a fost marţi. O valoare mai mare a fost înregistrată pe 15 octombrie 2014, respectiv 2,77% pe an, reamintește Agerpres .

BNR / FOTO: ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO, https://foto.agerpres.ro

Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR se situa la 2,05% în condiţiile în care, în perioada similară a anului trecut indicatorul era la 0,91% pe an.



În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, acesta a urcat la 2,87% pe an.

De asemenea, ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a sărit la 2,91% pe an, de la 2,83% pe an marţi, iar indicele ROBOR la 12 luni a urcat cu 0,1 puncte procentuale la 2,96% pe an.



Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât luni majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2,25% pe an, începând cu 8 mai.

