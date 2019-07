Electric Castle, o nouă seară EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Festivalul se află în a treia zi de distracție şi, la fel ca în fiecare an, artiștii sunt numai unul și unul, iar aseară, împătimiţii muzicii s-au întâlnit cu Limp Bizkit, Alternosfera, Gangs of Youth, Zeds Dead și mulți alții. Nici în acest an ploaia nu a ocolit festivalul, însă cei prezenți nu s-au speriat de câțiva nori și au continuat distracția.

Festivalul transformă locul într-un adevărat tărâm al magiei cu ajutorul muzicii și datorită efectelor laser și hologramelor. Să nu uitam de filmele de animație, de acțiune și fantastice proiectate în fiecare seară în cinematograful din spatele castelului.

La fel ca în fiecare an, standurile cu mâncare și băutură sunt amplasate la îndemâna festivalierilor, iar preparatele sunt servite în ambalaje biodegradabile. Cât despre băuturi, acestea sunt servite doar în pahare de plastic reciclabil sau în doze de aluminiu.

Diseară vor urca pe scene CTC, Florence & The Machine, The Mono Jacks, Sama, Azteca, The Black Madona, Manki și mulți alții.

ŞTIRILE ZILEI