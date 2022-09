O nouă mărturie a corespondentului TVR în Ucraina, despre momentul în care echipa a fost prinsă într-un schimb de focuri: Ne-a cuprins frica. Militarii au strigat la noi, chiar înjurând, să plecăm de acolo

Redăm mărturia jurnalistului TVR Alexandru Costache, la TVR INFO:

„Eivdent că ne-a cuprins frica în acel moment, pentru că nu știam dacă vor fi și alte explozii. Eu m-am gândit că e mai bine să stăm culcați, că suntem mai în siguranță, însă militarii au strigat la noi, chiar înjurând:„Plecați dracu' mai repede de aici!”, ceea ce am și făcut, am demarat în trombă.

Așa cum am fost zilele trecute în Izium, în Balaklia, voiam să intrăm și în Kupiansk, să filmăm, să stăm de vorbă cu localnicii, să filmăm clădirile bombardate, însă, la intrarea în oraș, armata ucraineană nu ne-a mai lăsat să intrăm, motivând că orașul este bombardat de către ruși.

În depărtare, în fundal, se puteau auzi bombardamentele artileriei, noi eram cam amărâți, ne-am învârtit pe acolo, am făcut interviul cu familia Ocsanei, am stat de vb cu fiul ei, Ilia, am făcut un stand-up și chiar ne pregăteam să plecăm, ne îndreptam spre mașină ca să plecăm, când s-au auzit foarte aproape, foarte puternic, lângă noi, două explozii.

A urmat momentul pe care l-ați văzut în imagini.

Acum, am plecat din Harkov și ne îndreptăm spre Dnipro, vom încerca să ajungem și în regiunea Donețk, ne-am îndepărtat destul de mult acum de linia frontului, suntem pe o autostradă.

Am plecat din Harkov, noi intenționam să filmăm militarii în tranșee, să îi vedem cum luptă, însă nu am primit aprobare din partea Comandamentului Militar din Harkov, au spus că sunt ocupați cu luptele, nu au timp de filmări”.

