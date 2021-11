Foaie de parcurs pentru colaborarea cu Republica Moldova EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Este un document care actualizează prioritățile noastre pentru cooperarea foarte concretă în perioada care urmează", a subliniat, la Tema zilei, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

"E un moment foarte fast, pentru că la Chișinău avem în momentul de față nu doar un președinte foarte reformator și pro-european, convins că trebuie să modernizeze din temelii statul și instituțiile sale, dar și un Guvern care funcționează în sincron cu președintele, un Parlament unde există o majoritate care de asemenea susține acest efort de reformă și tot ceea ce am făcut în acest an și amintesc faptul că primul șef de stat care a vizitat Republica Moldova în decembrie, anul trecut, a fost președintele României, domnul Klaus Iohannis, tot ce am făcut în acest an a fost să încercăm, mai ales după 11 iulie, după alegerile anticipate care au adus la putere această nouă majoritate pro-reformistă și pro-europeană, să susținem acest efort de reformă. Pe 23 iulie, deci la foarte scurtă vreme după alegeri, am fost la Chișinău, am fost primul oficial european care a vizitat Chișinăul după acel moment extrem de important al alegerilor anticipate parlamentare și atunci am discutat cum să relansăm cooperarea noastră concretă, cum să facem ca proiectele noastre extrem de importante pe care le avem de lansat, respectiv de finalizat, mai ales proiectele de interconectare strategică a României și Republicii Moldova împreună, dar mai ales a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană prin România să fie stimulate în continuare, cum să facem ca proiectele care au impact direct pentru cetățeni în Republica Moldova să poată să fie fructificate și finalizate și am discutat cu acea ocazie și despre acest document pe care astăzi l-am semnat", a explicat Aurescu.

"Este vorba despre o foaie de parcurs foarte concretă, care se referă la fiecare domeniu de interes în relația dintre România și Republica Moldova", a arătat oficialul.

Sunt avute în vedere câteva obiective majore: stimularea integrării europene a Republicii Moldova - interconectarea mai profundă a R. Moldova la spațiul Uniunii Europene, stimularea dezvoltării economico-sociale în R. Moldova în așa fel încât cetățenii R. Moldova să beneficieze de standarde cu adevărat europene în tot ceea ce înseamnă viață, societate și administrație, justiție, și nu în ultimul rând, întărirea comunității de limbă, de cultură, de istorie între România și Republica Moldova.

Foaia de parcurs menționează Acordul de asistență nerambursabilă care înlocuiește acordul semnat în 2010 și care a ieșit din vigoare în primăvara acestui an din cauza fostului guvern.

"Dorim să-l finalizăm cât mai rapid. De fapt, proiectul este aproape gata. Am așteptat instalarea noului guvern la București ca să trecem prin procedurile pe care le cere legislația română privind tratatele, în așa fel încât să-l putem transmite colegilor de la Chișinău și să-l semnă cât mai curând posibil la ședința comună de guvern, pe care o vom avea la începutul anului viitor", a detaliat ministrul Afacerilor Externe.

"În acest nou proiect practic includem atât elementele care au rămas de interes din fostul acord, precum și tot ceea ce înseamnă protocoalele adiționale care s-au încheiat în timp, (...) inclusiv o serie de condiționalități pe care președintele Maia Sandu și noul guvern le susțin în ceea ce privește respectarea Acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, cu privire la respectarea statului de drept, a democrației, a drepturilor omului, o serie de aspecte care au rezultat din experiența proiectelor pe care noi le-am finanțat din acordul anterior sau în afara acordului anterior, proiecte pe care noi le-am susținut și s-au realizat în Republica Moldova", a subliniat Bogdan Aurescu.

E vorba de proiecte diverse, de la finanțarea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, care este funcțional, la continuarea proiectului SMURD și extinderea lui la întregul teritoriu al Republicii Moldova.

"Sunt peste 45, cred, de milioane de euro numai din asistență pentru dezvoltare pe care România i-a cheltuit în Republica Moldova, asta în afara acordului despre care vorbim, acordul anterior a finanțat și programul foarte ambițios de construcție, modernizare de grădinițe în R. Moldova și mai sunt în continuare aproximativ 68 de milioane de euro, dar noi în noul acord vom crește acest plafon din nou la 100 de milioane de euro, pe care îi putem utiliza pentru noi proiecte", a declarat Bogdan Aurescu.

Urmează discuții aprofundate și cu autoritățile de la Chișinău despre ce proiecte trebuie să fie prioritare.

"Am discutat, de exemplu, despre posibilitatea de a finanța în noul acord de asistență nerambursabilă construcția unui depozit de gaze pentru Republica Moldova, în așa fel încât să nu mai existe astfel de situații de criză neanunțate", a subliniat ministrul.

Asistența României este și mai vastă. A fost declanșat un audit privind modul de funcționare a Ministerului de Externe de la Chișinău. Deja au fost făcute o serie de sugestii. Sprijinirea reformei justiției din R. Moldova este un alt demers avut în vedere.

S-a discutat astăzi și despre posibilitatea unei donații de păcură către R. Moldova. România a mai donat anul acesta 6 mii de tone de păcură. Combustibilul a fost distribuit agricultorilor de peste Prut.

Tot în sectorul energetic sunt avute în vedere interconectările asincrone între România și Republica Moldova.

