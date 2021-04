O nouă ediţie "Izolaţi în România", de Paşti, la TVR 1. Dite Dinesz şi echipa ei ne dau întâlnire în Vinerea Mare, de la ora 21.00

Izolați în România

"În 5 zile am găsit oameni și munți pe care nu am mai fost. Într-o singură zi, 30 de tineri au adus bine în casele pe care noi le-am deschis prima dată. Sunt 5 ani de când 'Izolați în România' e mai mult decât realizarea unei emisiuni. 5 ani de când telespectatorii fac misiune dintr-o emisiune. Nu ne lasă să urcăm singuri. Aceasta e povestea ediției speciale 'Izolaţi în România' de Paști”, a mărturisit Dite Dinesz, realizatoarea seriei de reportaje de la TVR 1.

Sunt bătrâni singuri. Rămaşi prin cele mai îndepărtate locuri ale României. Aşa trăiesc - izolaţi.

Dar alte 10 case au primit ajutor în acest an pentru că munţii din România au fost urcaţi de voluntari pentru a ajuta. Mocani și moți au primit deja lumină de la oameni... Panouri solare, geamuri și uși noi, zugrăvit și reparații, alimente.

"În fiecare casă în care am intrat acum, aproape de Paști, am lăsat bucurie", adaugă zâmbind Dite Dinesz. "O bucurie coborâtă în suflete, un semn că sunt iubiți, deși sunt singuri și la capăt de poteci. Şi dacă tocmai asta contează când trecem lumea: fapta și vorba bună? În pădure am înțeles că ceea ce nu se numără are valoare... Mulțumim voluntarilor şi donatorilor, mulțumim tuturor celor care au făcut bine!", a transmis Dite Dinesz, realizatoarea seriei de reportaje "Izolaţi în România".

ŞTIRILE ZILEI