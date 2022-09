O motocicletă zburătoare a atras atenția tuturor la Salonul Auto de la Detroit. ”Simt că am ieșit din Războiul Stelelor și am sărit pe bicicleta lor”

Hoverbike XTurismo este produs de un startup japonez și poate zbura timp de 40 de minute, atingând viteze de până la 62 mile pe oră (100 km/h).

„Simt că am literalmente 15 ani și tocmai am ieșit din „Războiul Stelelor” și am sărit pe bicicleta lor”, a spus Thad Szott, copreședintele salonului auto după ce a făcut un test drive cu motocicleta zburătoare.

În ceea ce privește prețul, compania speră să reducă costul la 50.000 de dolari pentru un model electric mai mic până în anul 2025.

This hoverbike bike is something right out of a sci-fi film, says Thad Szott, a co-chair of the Detroit Auto Show, who took the machine for a test flight pic.twitter.com/gl70AEHN30