O mascotă din NBA câştigă triplu faţă de cel mai bine plătită jucătoare din WNBA

FOTO: Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Portalul Sport Business Jurnal a dezvăluit săptămâna aceasta că Rocky the Mountain Lion, mascota celor de la Nuggets, câştigă 625.000 de dolari pe an, ceea ce face ca persoana din spatele acelui costum să fie cea mai bine plătită dintre mascotele din NBA.

Nici Şoimul Harry de la Atlanta Hawks, care primeşte 600.000 de dolari pe an, nu este departe.



Aceste salarii semnificative pentru mascotele echipelor Nuggets şi Hawks contrastează cu situaţia jucătoarelor din WNBA, care pentru sezonul 2022 au avut un salariu contractual maxim de 228.094 de dolari.



Trei dintre vedetele WNBA au atins salariul maxim anul acesta: legendara Diana Taurasi (Phoenix Mercury), Breanna Stewart şi Jewell Loyd (ambele de la Seattle Storm).



Spre comparaţie, Stephen Curry, starul campioanei Golden State Warriors, a fost cel mai bine plătit jucător în sezonul 2021-2022 din NBA, cu un salariu de 45,78 milioane de dolari.



Baschetbaliştii din NBA au însă şi alte venituri în afara salariului, provenind din sponsorizări sau investiţii, din care vedete precum LeBron James câştigă mult mai mult decât pe teren.



În acest sens, salariul lui Rocky the Mountain Lion a fost folosit pe reţelele de socializare drept un nou exemplu al disparităţii salariale uriaşe între sexe, în baschetul nord-american.



"Pot învăţa să fiu o mascotă", a scris miercuri Angel McCoughtry, cea mai bună marcatoare din WNBA în sezoanele 2012 şi 2013.



Controversa privind salariile mici ale jucătoarelor din WNBA nu este nouă, iar înaintea startului sezonului trecut s-a iscat un scandal după ce s-a aflat că Becky Hammon, antrenoarea echipei Las Vegas Aces, va încasa un milion de dolari pe an, de patru ori mai mult decât salariul maxim al jucătoarelor.

ŞTIRILE ZILEI