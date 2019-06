Semifinala România-Germania se joacă, joi seară, la Bologna, oraș aflat sub cod roșu de caniculă. 42 de grade vor fi la ora meciului. În Italia, ziua de astăzi e considerată cea mai călduroasă din acest an.

În spatele acestei echipe care dă din nou speranțe românilor stau însă jucători cu ambiții mari și povești de viață impresionante. Tinerii de aur au muncit mult și au făcut sacrificii ca să ajungă unde sunt. Uneori au fost nevoiți să trăiască departe de familii.

Născut și crescut în Pantelimon, în București, Ionuț Andrei Radu și-a început cariera la Viitorul, dus de mână la fotbal de bunica lui care văzuse un anunț în ziar.

A evoluat apoi la juniori, la Steaua și la Dinamo, iar la 14 ani a plecat în Italia cu tatăl lui. Și a ajuns la Inter.

Ionuț Andrei Radu, căpitan: Era total schimbat de ceea ce știam eu ca fiind fotbal. Veneam dintr-o altă cultură în altă cultură și era total diferit. Eu când m-am dus acolo, veneam după trei ani de cel mai bun portar din România declarat la vârsta mea. M-am dus acolo și am zis că eu nu am nicio treabă cu ce se întâmplă aici și îmi părea oarecum rău pentru că eu mă consideram bun.

Andrei nu a dezamăgit. Muncește în continuare ca să ajungă un nume în fotbalul internațional.

Ionuț Andrei Radu, căpitan: România rămâne casa mea și n-aș da-o pe nimic în lume. Dar, dacă ar fi să mă stabilesc undeva sau să îmi iau o casă sau ceva aș face-o în America. E țara tuturor posibilităților și de ce nu.

Și povestea lui Alexandru Pașcanu e una despre răbdare, muncă și talent. Astăzi este fundașul central al celor de la Leicester City și al Naționalei U21.

Alexandru Pașcanu, fundaș central: Eu m-am născut în România, la Bârlad și am copilărit primii cinci ani am stat la bunici. Ai mei au plecat în Anglia să muncească. Și după aia, după ce am împlinit cinci ani, am mers și eu cu ei în Anglia. Și am crescut acolo după aia.

În Anglia nu i-a fost ușor, dar a răzbit. Mulți ani a fost tratat diferit, tocmai pentru că nu era englez. Legătura cu țara a păstrat-o prin intermediul părinților, angajați la o fermă de căpșuni și al celorlalți români care munceau împreună cu ai lui.

Alexandru Pașcanu, fundaș central: Sper ca peste câțiva ani să pot să-i scot și eu de acolo. Ei încă muncesc și tot încearcă să mă ajute și pe mine și pe sora mea și sper că peste câțiva ani, când am și eu câțiva bani strânși, să pot să-i scot de acolo.

Evoluția de până acum a Naționalei U21 a reaprins speranțele românilor că au o nouă generație de aur!

