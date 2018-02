Petiție pentru cantină EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Câteva mii de părinți cer îmbunătățirea calității alimentelor servite în cantinele școlare din arondismentul 18 din Paris.

Petiția lansată de o mamă pleacă de la acuzațiile aduse unei firme alese de Consiliul local pentru a furniza alimentele de bază.

Anne Renaudie: "Am văzut că nu este apetisant şi apoi am 'săpat' să vedem ce este în farfuriile copiilor noştri. Când am cercetat, am realizat că este hrană procesată, care conţine zahăr, o mulţime de aditivi. Asta nu este acceptabil".

Cum lucrurile nu mergeau spre bine, în ciuda observațiilor, părinții au vrut să vadă cu ochii lor care este adevărata situație.

"Am vizitat bucătăria principală din arondismentul 18. Singura bucatarie care oferă 14.000 de porţii pe zi. Am văzut că bucătăria este foarte mică, veche. Am făcut un tur şi am văzut o mulţime de ingrediente procesate, produse de patiserie industrială şi produse gata făcute", acuză Anne.

În ciuda observațiilor, primarul din acest arondisment spune că sunt respectate toate regulile și că firma în cauză urmează condițiile impuse de Consiliul local.

Eric Lejoindre, primar arondismentul 18: "Nu vom rezolva problema 'junk food' în Franţa numai luând în considerare mâncarea de la cantinele din Paris. În plus, avem indicaţii precise, iar Consiliul local monitorizează împreună cu alte organisme de supraveghere, mai ales cu cele legate de sănătate".

Petiția lansată de părinți începe să aibă din ce în ce mai mulți adepți și ar putea fi extinsă și în alte arondismente.

