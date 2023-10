O jurnalistă independentă din Ucraina, care scria despre atrocităţile comise de ruşi, este dată dispărută din 3 august

Roshchina a realizat reportaje de pe frontul din Ucraina de la începutul războiului, în februarie 2022. O lună mai târziu, ea a fost prinsă de ruşi și reținută timp de 10 zile în Berdiansk.

Potrivit IWMF, ea a acoperit subiecte complexe și periculoase, inclusiv infracțiuni, tribunale și drepturile omului, pentru instituții media independente precum Ukrayinska Pravda, Hromadske și Radio Europa Liberă.

"Suntem extrem de îngrijorați pentru siguranța ei și îndemnăm la o atenție internațională asupra acestei situații", a declarat IWMF într-un comunicat.

#Ukraine: #VictoriaRoshchyna missing since Aug 3 after traveling to Russian-occupied territories in eastern Ukraine to report. Fears she's held by Russian forces. She was captured twice in 2022. #CFWIJ demands Russian authorities disclose her location & release her immediately. pic.twitter.com/b8FdoBtvsy