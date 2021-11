O fetiţă de doar 11 luni care practică snowboard-ul face senzaţie în China

Micuța Yuji

Cu puţin mai mult de două luni înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă (4-20 februarie 2022), micuţa Yuji, îmbrăcată cu mai multe rânduri de haine, este gata să se lanseze pe pârtie, sub privirile grijulii ale părinţilor săi.



Spre deosebire de numeroşi începători care se chinuie să-şi menţină echilibrul pe placa de snowboard, fetiţa dă dovadă de o încredere deconcertantă pentru vârsta ei.

"Am pus-o într-o zi în clăpari (de snowboard) şi am realizat că stătea în picioare", povesteşte zâmbind mama ei, Fan Xueyin. "Aşa că am dus-o pe o pantă lină şi am privit-o alunecând singură cu placa", explică ea.



Yuji a făcut primii paşi pe zăpadă abia la începutul lunii noiembrie, în timpul unei vacanţe alături de familie, însă fetiţei i-a plăcut.



De atunci, în fiecare dimineaţă, micuţa s-a alăturat altor amatori, mai în vârstă, pe pârtiile staţiunii de schi Thaiwoo, unul dintre oraşele-gazdă ale viitoarelor Jocuri Olimpice.



Situată la aproximativ 150 de kilometri nord-vest de Beijing, staţiunea va găzdui probe de schi fond, biatlon, sărituri cu schiurile, schi freestyle şi snowboard.



Yuji este încă prea mică pentru a-şi controla viteza şi direcţia, aşa că părinţii săi o supraveghează tot timpul.

În vederea Jocurilor Olimpice, China a promovat puternic sporturile de iarnă în ultimii ani. Staţiunile de schi au proliferat şi milioane de chinezi dornici de recreere au început să practice schiul şi snowboard-ul.



Tatăl lui Yuji, Wang Shu, este unul dintre aceşti "convertiţi". Încurajat de talentul fiicei sale, el susţine că doreşte să devină instructor pentru a o ajuta să progreseze când va fi mai mare.



Videoclipurile cu fetiţa pe placa de snowboard au fost vizionate de zeci de milioane de ori pe reţelele de socializare din China, iar micuţa minune a primit porecla "Beibei" ("Bebe") din partea armatei sale de admiratori online.

sursa agerpres

