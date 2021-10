O femeie gravidă bolnavă de Covid-19 a murit între spitale. Riscul de deces este și mai mare în cazul viitoarelor mame infectate, spun specialiștii

Inima femeii de 32 de ani s-a oprit în elicopterul SMURD, iar medicii de la Maternitatea Bucur nu au putut să o readucă la viaţă. S-a stins şi pruncul de 34 de săptămâni pe care-l purta în pântece. Se dusese la monitorizare, la spitalul de urgenţă din Drobeta-Turnu Severin, dar s-a constatat că avea COVID. Şi a fost trimisă la spitalul suport COVID din Orşova, unde starea i s-a agravat.



ADRIAN CICAN, manager spital Orșova: “În decurs de 24 de ore, pacienta a desaturat şi a ajuns la 87 la sută saturaţie cu 25 de litri de oxigen pe două surse, ulterior punându-se şi mască CPAP, iar din acel moment a început calvarul spitalului municipal Orşova de a transfera pacienta. Deteriorându-se starea mamei, automat era şi starea fătului în aceeaşi condiţie precară, noi neputând să intervenim să scoatem fătul”.

După o mulţime de apeluri de la Orşova, gravida a ajuns înapoi la Drobeta-Turnu Severin, de unde a fost dusă cu elicopterul SMURD în Capitală.



ELENA BOLOLOI, purtător de cuvânt, Spitalul Județean de Urgență Drobeta -Turnu Severin: „Am înţeles de la medicii noştri că nu i s-au făcut investigații în ceea ce priveşte afectarea pulmonară şi toate complicaţiile cu acest virus, astfel că în noaptea zilei de 10 spre 11, fără acordul unității noastre, pacienta a fost adusă cu insuficienţă respiratorie. Medicii noștri confirmă că pacienta nu era nici atunci în iminență de naștere prematură, însă starea ei pulmonară era destul de gravă și de aceea necesită o clinică universitară pentru suport”.



În valul 4, cu un virus extrem de contagios, şi femeile însărcinate sunt mult mai expuse riscului de infectare. Şi cu atât mai mult ar trebui să se vaccineze anti-COVID, spun experţii. Societăţile profesionale, inclusiv cele din SUA şi din Marea Britanie, au recomandat imunizarea de la început, dar multe dintre viitoarele mame au ezitat, mai ales că unii ginecologi le-au spus să nu se vaccineze.

Prof. Dr. Radu Vlădăreanu, președintele Societății Române de Obstetrică-Ginecologie: “Este o lipsă de cunoaştere, să spunem cel mai elegant posibil, o incultură profesională. Gravidele care fac boala COVID au risc mult mai mare decât femeia negravidă să facă o formă gravă, să ajungă în Terapie Intensivă şi chiar să decedeze. În maternităţi, multe gravide vin cu sarcină oprită în evoluție chiar şi în lună mare, fiind infectate COVID. Rata avortului este mai mare la femeia Covid pozitivă”.



Decesul fetal apare într-un procent de trei ori mai mare decât la o femeie însărcinată care nu are COVID. În schimb, la cele vaccinate, datele existente arată că nu doar mama este mult mai protejată, ci şi fătul, care va avea şi anticorpi să lupte cu virusul. În plus, vaccinarea le oferă mai multe şanse viitoarelor mame să nască acolo unde îşi doresc, nu într-un spital COVID.



Conf. dr. DORU HERGHELEGIU, medic primar Obstetrică-Ginecologie, directorul general al unui spital privat: "Am multe cazuri care s-au vaccinat, nicio gravidă nu a avut reacții adverse. E un mijloc de a se asigura că nu vor face boala, să nască în spitale Covid".



În Marea Britanie, în ultimele 3 luni, din 118 persoane aflate la ATI, 20 erau femei însărcinate, dintre care doar una singură fusese vaccinată cu o singură doză. Medicii spun că se pot vaccina imediat cum au rămas gravide şi oricând pe parcursul sarcinii şi înainte de naştere, şi imediat după. Iar vaccinarea nu afectează fertilitatea.

