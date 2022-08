O femeie din Brazilia a fost arestată dupa ce si-a jefuit propria mamă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Sabine Coll Boghici în vârstă de 48 de ani a fost arestată la Rio de Janeiro sub suspiciunea că şi-a înşelat mama şi i-a furat bani, bijuterii şi tablouri. La percheziţii oamenii legii i-au găsit sub pat un tablou semnat Tarsila Do Amaral, celebru pictor modernist brazilian, şi evaluat la aproape 60 de milioane de dolari. În total, victima, văduva unui celebru colecţionar, a fost păgubită de 16 tablouri cu ajutorul unui spiritist.

Încă din 2020, victima a fost contactată de un aşa-zis clarvăzător care i-a spus că fiica ei este grav bolnavă şi a convins-o să plătească pentru tratament.

Au urmat 2 ani în care diverşi presupuşi spiritişti, angajaţi de fiică, au convins-o pe bătrână să renunţe la bunuri cu o valoare totală de peste 140 de milioane de dolari.

Poliţia a recuperat 11 tablouri. Restul au fost vândute şi sunt căutate. În total au fost identificate 7 persoane care făceau parte din această reţea. 5 au fost arestate.

