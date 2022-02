O femeie de 80 de ani care voia să devină fotomodel a fost înșelată timp de doi ani cu 170.000 de lei, fiind păcălită, cu ședințe foto, că va prezenta moda la Paris

Povestea a început în vara anului 2019, în plin centrul Capitalei. Femeia de 80 de ani se plimba prin Piața Romană, când a fost oprită pe stradă și invitată într-un studio foto din apropiere.



“Doamnă, sunteți foarte fotogenică, noi facem reclame pentru produse cosmetice. Vreți să mergeți cu noi, să faceți niște fotografii?”.

La început nu i s-au cerut bani. Ținea însă legătura cu o femeie de la agenție, căreia i-a mărturisit că are 40 de mii de euro, în urma unei expropieri în Constanța. Din acel moment, femeii de 80 de ani i s-au cerut diferite sume de bani.



''Odată 16.000 de lei, odată 27.000 de mii, 50, pe urmă se axase pe 16.000 mii. În decembrie i-am dat 16.000 de lei și în ianuarie mi-a cerut încă 16.000 de lei și zicea că sunt contractele și hainele care ți s-au dat și cutare și eu atunci am zis: Băi, asta e escroacă, nu-i mai da. În fotografii sunt rochii lucrate în casă. (Deci hainele din fotografii vă aparțin?) Îmi aparțin''.

Așa că femeia s-a adresat Poliției Sector 1 și ofițerii Serviciului de investigare a fraudelor economice au început investigația.

DIANA SARCA, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei: “Au strâns mai multe informații și a fost realizat un flagrant în care persoana a fost identificată exact în momentul în care primea suma de 14.900 de lei în contul serviciilor de care ar fi urmat să beneficieze persoana vătămată.''

Polițiștii au pus și sechestru pe apartamentul persoanei bănuite, pentru a se putea recupera prejudiciul creat.



„(Ați crezut că, într-adevăr, veți ajunge în Paris și în Dubai?) La început am zis că poate e o treabă că lumea. Zic, uite, văd Parisul. Și chiar le-am zis vecinilor că s-ar putea să plec la Paris sau Dubai și cu treaba asta noi tot timpul am râs”.



Polițiștii spun că femeia de 80 de ani nu este singura victimă, așa că fac apel la cei care cred că au fost și ei păcăliți în același mod să facă plângere. În prezent, suspecta în dosar este cercetată sub control judiciar impus pentru 60 de zile.

