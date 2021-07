O femeie care a anunțat la numărul de urgenţă dispariția unei adolescente cu probleme psihice aflate în grija ei acuză dispecerul de la ambulanță că a repezit-o

DIALOG TUTORELE FETEI DISPĂRUTE - DISPECER AMBULANŢA GALAŢI

- A pierdut-o, extraordinar! Alo?

- Bună seara. I-am pierdut urma în zona restaurantului ...

- Ei, dacă i-ați pierdut urma, doamnă, când o găsiți, este liniștită și vrea să meargă la spital, reveniți la 112. Nu vine nimeni să o caute în tot orașul.

Este doar o parte din răspunsul primit de o femeie care a sunat la 112 să anunțe dispariția unei adolescente de 16 ani cu probleme psihice, pe care o avea în grijă, ca tutore legal. Adolescenta tocmai fusese externată de la Spitalul de Psihiatrie din Galați. În timp ce se plimbau pe faleză, fata a făcut o criză, s-a smucit din mâna femeii și a fugit. Speriată și știind că tânăra putea deveni violentă în orice moment, femeia a sunat la 112. La primul apel i s-a spus că nu se poate face nimic pentru că fata nu putea fi considerată încă dispărută.

„Eu am sunat la 112, în general în situațiile acestea, am mai trecut prin asta, anunță și poliție și ambulanță, pentru că după ce o găsesc are nevoie de prezența ambulantei pentru că devine violentă. E nevoie de prezența ambulanței pentru că numai un personal de specialitate poate gestiona situația”, spune tutorele fetei.

Atunci când femeia i-a pierdut urma complet a sunat din nou la 112. A fost redirecționată către ambulanță. Răspunsul primit a întrecut orice imaginație.

- Doamnă, dar nu este și poliția pe fir? Că nu înțeleg.

- Poliția nu este în acest moment pe fir. Dar nici poliția nu aleargă după ea. Dacă ea este fugită și n-o vede nimeni, unde s-o caute poliția, doamnă?

- E un minor, pacient de neuropsihiatrie. Cine să alerge, dacă nu autoritățile care se ocupă?

- Dacă ea nu mai este în raza dumneavoastră și este ascunsă undeva, unde s-o caute poliția?

- Păi, nu știu, doamnă, nu se ocupă poliția cu asta?

- Păi, cum nu știți? Dumneavoastră acum nu o vedeți deloc?

- Dacă nu îmi găsește minorul, atunci poliția la ce mai există?

- Doamnă, mă ascultați un pic, vorbiți numai dumneavoastră? Facem un dialog? Auziți, doamnă, vorbiți cu poliția. Poliția, chiar fac inversare, că nu se poate…da...

„Mi-a spus foarte clar că nu o s-o caute nimeni. Doamna părea foarte iritată că nici poliția, nici ambulanța nu o caută, deși îi spuneam că eu nu pot face nimic. Nu am primit deschidere la o problemă gravă, era un minor pe stradă, la ora 9, când era inserat și cu tulburări psihice”, se plânge tutorele.

Conducerea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Galaţi a început o anchetă. Daca reiese că angajata nu a avut un comportament adecvat, va suporta sancțiuni administrative.

Dr. Mihai Polinschi, director medical SAJ Galați: „Dispecera noastră a preluat apelul care a fost dirijat dintr-o greșeală către ambulanță pentru că tânăra era dispărută atunci deja și i-a explicat că nu avem atribuții legate de căutarea persoanelor dispărute și dând legătură la poliție. Dispecera a făcut una sau două remarci în legătură cu niște instituții care se ocupă cu aceste lucruri, lucru nepotrivit",

Și Departamentul pentru Situații de Urgență verifică acest caz. Și a anunțat că trimite o echipă de control la Dispeceratul Integrat de Urgență Galați.

La câteva ore după dialogul cu cei de la Ambulanță, fata a fost găsită de polițiști la Spitalul de Psihiatrie, acolo unde se întorsese să vorbească cu unul dintre gardieni. Acum e internată din nou.

