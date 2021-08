O familie din Mehedinți, în pericol din cauza unui incendiu de vegetație: “Mi-a ars tot, mamă, nu mai am o ceapă să mănânc”

“Mi-a ars tot, mamă, nu mai am o ceapă să mănânc și usturoi și tot. Am muncit, am cărat tot grâul și l-am băgat în magazie. Nu mi-a mai rămas nimic, simt să mor”, se plânge o femeie care a trăit un adevărat coșmar împreună cu soțul ei, privind neputincioși cum flacările îi înconjoară locuința.

Focul a ajuns la două anexe din gospodărie. Magazia de cereale, în care puseseră toate proviziile strânse de pe câmp, dar și cotețele în care aveau animalele s-au făcut scrum.

Focul a pornit de pe o miriște și s-a extins pe aproape 60 de hectare de vegetație și litieră de pădure. Doar intervenția localnicilor și apoi a pompierilor a făcut ca dezastrul produs în comuna Devesel să nu se repete și la Albulești.

În Mehedinți, pompierii au stins în ultimele două săptămâni peste 200 de incendii de vegetație uscată. Deși focul a distrus zeci de gospodării și bunuri, agricultorii nu vor să înțeleaga cât de periculos e să pună foc pe terenurile agricole. Cel mai mare incendiu de vegetaţie din acest an s-a întins pe sute de hectare de teren şi a ajuns la gospodăriile din comuna mehedințeană Devesel. Focul a mistuit acolo o casă şi zeci de anexe din gospodării, două hectare de pădure şi terenuri agricole.

