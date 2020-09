Eleva din Galati infectata cu COVID-19 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Fata este elevă în clasa a VI-a de la Școala nr. 22 din orașul Galați. Fata s-a simțit rău în prima zi de școală. Ea a acuzat dureri de burtă și a fost plasată în izolare, într-un spațiu al școlii. Apoi a fost transportată la spital de părinți, primul verdict al medicilor fiind că are apendicită acută.

Ulterior, testul făcut la internare a arătat că fata are și Covid-19. Ca urmare, toți colegii din clasă au fost trimiși acasă.

„Luni, în prima zi de școală, fata a avut dureri, a fost plasată în izolator. Apoi părinții au dus-o la spital. Medicii au spus că are apendicită acută, apoi testul a arătat că are Covid 19. Am luat decizia să-i trimitem acasă pe toți elevii din clasă pentru următoarele 14 zile. Fata are un frate în clasa a IV-a la aceeași școală. Fratele nu mai vine la școală, la fel ca părinții săi, el este în izolare”, a declarat inspectorul școlar general al IȘJ, Onuț Atanasiu, citat de Mediafax.

Școala va fi dezinfectată, iar celelalte clase vor adopta scenariul galben în care unii elevi stau acasă și fac cursuri online.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică vor face anchetă epidemiologică și vor stabili măsurile care se impun.

