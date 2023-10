O echipă medicală a Crucii Roșii a intrat în Gaza pentru prima dată de la izbucnirea conflictului, cu șase camioane de ajutoare

Șase membri ai personalului medical au trecut prin punctul de trecere a frontierei Rafah, alături de alți patru specialiști ai CICR și șase camioane cu ajutoare care transportau materiale medicale și provizii pentru purificarea apei, de care este nevoie urgentă, a declarat un purtător de cuvânt al CICR.

CICR a distribuit vineri un clip cu camioanele sale care intră în Gaza

Our convoy passed Rafah crossing into #Gaza.



We are bringing in medical staff, including a war surgery team, alongside 6 trucks with urgent humanitarian aid:



Medical materials

War surgery kits for 1000 to 5000 people

Water purification for 50,000L of drinking water pic.twitter.com/JvWVhZnPZ0