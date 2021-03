O delegaţie UEFA a prezentat ministrului Eduard Novak conceptul medical pentru meciurile de la EURO 2020

UEFA a prezentat ministrului Eduard Novak conceptul medical pentru meciurile de la EURO 2020

"Ministrul Tineretului şi Sportului, domnul Eduard Novak, alături de subsecretarul de stat cu atribuţii în domeniul sportului, Cristian Ghiţă, au avut astăzi o întrevedere cu o delegaţie a structurii de organizare UEFA EURO 2020 în România. Delegaţia a fost formată din domnii Andreas Schar şi Taras Mukovoz, Head of Venue Management, respectiv Venue Manager Bucureşti, Venue Management fiind entitatea care gestionează activităţile care se desfăşoară la stadion, incluzând măsurile de siguranţă şi securitate, mobilitatea, operarea stadionului, infrastructura sportivă, facilităţile pentru mass-media etc., precum şi din domnii Florin Şari şi Alexandru Cândea, lider al structurii locale de organizare UEFA EURO 2020 în România, respectiv manager operaţional al aceleiaşi structuri", se arată într-un comunicat al MTS postat pe contul oficial de Facebook.

"Invitaţii au prezentat conceptul medical gândit pentru protecţia organizatorilor, voluntarilor, spectatorilor şi nu în ultimul rând a staff-ului, aceasta având implicaţii majore asupra organizării meciurilor, deci şi o importanţă vitală pentru desfăşurarea evenimentului sportiv. Un scenariu de ocupare de 25 % din capacitatea stadionului ar însemna un număr de 12.500 spectatori prezenţi în tribune, iar siguranţa acestora, a sportivilor şi organizatorilor rămâne un obiectiv prioritar, alături de cel legat de disputarea fără incidente a meciurilor", se mai arată pe site-ul de socializare citat.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală. Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania).

Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI