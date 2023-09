O delegaţie OMV Petrom a discutat cu Marcel Ciolacu despre perspectivele proiectului de exploatare a gazelor din Marea Neagră, Neptun Deep

Întâlnirea premierului Marcel Ciolacu cu o delegație a OMV Petrom / FOTO: gov.ro

Premierul Marcel Ciolacu a arătat că statul român susține cu toată determinarea acest proiect strategic în care OMV Petrom este asociată cu compania de stat Romgaz, proiect care va aduce țării noastre independența energetică. “Este cel mai important proiect energetic, o investiție de circa 4 miliarde de euro, care ne va pune în situația de a deveni un actor energetic la nivel european, exploatând rezerve estimate la minimum 100 de miliarde de metri cubi de gaze – cât tot consumul României pe aproape 10 ani”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu.

Șeful Executivului și-a manifestat speranța că atitudinea premierului austriac, Karl Nehammer, de a continua să se opună complet nejustificat aderării României la Schengen, nu va afecta imaginea OMV Petrom în România, susținând că o asemenea situație ar fi de nedorit pentru ambele părți. “Vom continua să sprijinim proiectul Neptun Deep și să mergem înainte pe baza actualei forme a legii offshore, așa cum România va continua să-și susțină argumentele privind aderarea la spațiul Schengen inclusiv în instanțele europene, dacă Austria nu își schimbă poziția”, a precizat premierul Ciolacu.

La discuţii, au mai participat președintele PNL, Nicolae-Ionel Ciucă, vicepremierul Marian Neacșu și președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, Alexandru Petrescu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Întrebat, la sediul central al PSD, dacă la întâlnirea pe care o va avea cu reprezentanţii OMV Petrom are de gând să accepte rescrierea Legii offshore, Ciolacu a răspuns: "Nu ştiu ce au... Este o solicitare din partea dânşilor să mă văd şi eu şi domnul preşedinte al Senatului, nu cred că o să vină... Eu ştiu că este o Lege offshore asumată de către noi. Există nişte litigii şi preşedintelui OMV i-am solicitat să încercăm calea amiabilă să închidem acele litigii pe care le are cu statul român şi cred că o să fie pe agenda de discuţii, cel puţin eu o să am această discuţie. (...) Eu am o Lege offshore în România pe care nu o negociez în acest moment, nu am nici de gând".



Prim-ministrul urmează să aibă luni, la Palatul Victoria, de la ora 15,00, o întâlnire cu o delegaţie OMV Petrom.

ŞTIRILE ZILEI