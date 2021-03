Spital în alertă după acuzații grave EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

E mult mai usor să omori omul, să îl treci pe sedare, că atunci nu iţi mai cere nici apă, nici mâncare, nici nu-ţi mai spune că-l dor oasele. Interesul era să-i sedăm, să avem linişte şi pace.

Sunt cele mai dure acuzații la adresa unui spital și actului medical în sine și de la care pleacă cercetarea penală.

Ioan Veștemean, prim procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu: Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracțiunii de omor.

Este mult mai OK ca în trei zile să te scapi de un om, că are Covid şi avem acoperire pentru că în momentul în care are Covid pozitiv pe nimeni nu mai interesează că a murit în două zile, în trei zile, în patru zile.

Conducerea Spitalului Județean Sibiu se apără.

Spune că în secția Covid s-au respectat tratamentele și protocoalele. Recunoaște că sunt pacienți din secția ATI pe care îi sedează ori îi leagă de pat, dar susține că sunt manevre legale folosite pentru a proteja viața pacientului.

Călin Cipăian, director medical, Spitalul Judeţean Sibiu:Nu cred că se face nimeni doctor ca să sedeze pacienții ca să facă rău? Dacă am ajuns să discutăm așa ceva înseamnă că punem la îndoială însăși menirea medicului.

Rudele celor care au murit în secția de terapie intensivă reclamă o lipsă de comunicare din partea medicilor de aici.

Nora unui bărbat internat pentru o afecțiune la ficat povestește prin ce au trecut după ce medicii le-au spus că pacientul are Covid.

Camelia Brad, nora unui pacient decedat la Spitalul Judeţean Sibiu: 24 de ore nu am știut unde este. Am reușit să-i trimitem un telefon, am vorbit două zile cu el. A treia zi l-am și văzut prin bunăvoința unui coleg de salon, iar duminică am aflat de la brancardier că a intrat în stop cardio respirator.

Consiliul Județean, principalul finanțator al Spitalului din Sibiu, a cerut o anchetă după afirmațiile fostului angajat.

Daniela Câmpean, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu: Dacă se va dovedi că aceste lucruri sunt reale vom lua măsurile care stau în puterea noastră. Nu pot să cred că în Spitalul Județean o întreagă secție este formată din criminali.

Conducerea spitalului a decis ca toate secțiile ATI să fie dotate cu camere de supraveghere.

E deja la Sibiu o echipă trimisă de Corpul de control de la Ministerul Sănătății care va verifica inclusiv dozele de substanțe administrate bolnavilor și cum sunt eliberate din farmacia spitalului.

ŞTIRILE ZILEI