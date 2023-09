"O conversație despre 30 de ani de România" între Andrei Pleșu și Daniel David, la TVR INFO, duminică, de la ora 16.00

Daniel David și Andrei Pleșu

Dialogul, o conversație despre 30 de ani de România, fie că ne uităm înapoi, fie că privim înainte, a fost organizat de Asociația Rethink România la Institutul Francez din București, în prezența directorului institutului, Julien Chiappone-Lucchesi, și deschide seria de evenimente "Rethink Talks".

Andrei Pleșu și Daniel David, două personalități marcante ale societății noastre, au construit un dialog care a purtat audiența de-a lungul celor trei decenii ale istoriei postdecembriste, dar și în cosmopolitul secol al XIX-lea, când elitele vremii puneau bazele modernizării statului român.

Vă recomandăm, așadar, să urmăriți duminică, la TVR INFO, de la ora 16.00, o conversație incitantă despre România de ieri și de azi, despre un nou capitol în istoria noastră, o analiză identitară a societății actuale, cu lipsuri pe fond, cu instituții create care funcționează greoi și cu probleme la nivelul democrației, fractura dintre elite și mase sau polarizarea publicului pe diverse teme.

Totodată, interlocutorii realizează o introspecție în istoria recentă a românilor și ecourile pe care aceasta le imprimă în comportamentele și situațiile de astăzi, o paralelă între situația societății în perioada modernizării statului român și momentul actual.

Scriitor și eseist român, estetician și istoric al artei, stilist al limbii române, fondator al revistei "Dilema Veche" şi al Colegiului "Noua Europă", fost ministru al Culturii și al Afacerilor Externe, Andrei Pleșu este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de cultură din România.

Daniel David este rector şi profesor de ştiinţe cognitive clinice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În prezent, predă și la Icahn School of Medicine at Mount Sinai⁠ și este director de cercetare al Institutului Albert Ellis, ambele aflate în New York, SUA. Este președintele și directorul executiv al The International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health, un centru de excelență în cercetare al Universității Babeș-Bolyai.

