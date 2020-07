Cerul nopții este, în aceste luni, scena unui fenomen astronomic rar. O cometă, descoperită în acest an, poate fi observată cu ochiul liber, la lăsarea serii. "Neowise" este una dintre puţinele comete care pot fi văzute în acest secol și va sta pe cer aproape toată luna iulie. Corpul ceresc va fi vizibil, din nou, peste 7.000 de ani.

Cometă pe cerul României

Cometa Neowise a fost descoperită pe 27 martie de un telescop spațial al Nasa. Nucleul cometei este acoperit cu materie ce datează la începutul sistemului solar. Specialiștii s-au temut că va fi distrusă de soare, cum se întâmplă de obicei cu cometele, însă această a rezistat și acum este vizibilă.

Este o cometa mică. Are sub 5 km și este un fel de gheață amestecată cu praf. Nu se vede, dar când se aproape de soare se topește și face o coadă strălucitoare. Această cometă are 6500 de ani, spun cei de la NASA.

Este cea mai strălucitoare cometă din ultimii 23 de ani. Ultimul fenoment de acest gen a fost în 1997, când a fost văzută Hale-Bopp.

Pasionați sau nu de corpuri cerești, părinți și copii au venit la observatorul astronomic pentru a fi martorii acestui fenomen rar.

Pentru a vedea mai bine cometa, specialiștii ne recomandă să utilizăm un binoclu. După ce se va îndepărta de pământ, cometa mai poate fi văzută după 7 mii de ani.

