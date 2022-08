O casă olandeză a fost pictată în roz de proprietari, ca protest pentru că locuința le-a fost avariată de forajele din zonă

Boelo și Annemarie locuiesc în Drieborg, în apropiere de Groeningen. Până acum zece ani erau fericiți în ferma lor, dar imobilul a fost avariat de coborârea la adâncime a apei freatice.

Fenomenul s-a produs, spun ei, din cauza forajelor pentru gaz din regiune care ar fi provocat cutremure de suprafață. Ei au observat fisuri în ziduri care, în timp, s-au adâncit. Întregul imobil este grav avariat.

Boelo Ten Have, proprietarul fermei: "Desigur, nu este o culoare potrivită pentru un monument istoric. Nici în Olanda, nici în Groningen. Am vrut, astfel, să facem o declaraţie, să atragem atenţia asupra problemei noastre. De aceea am ales o culoare care iese în evidenţă. Este una veselă, dar indică şi o stare de tristeţe. Ca şi cum ferma plânge."

Boelo și Annemarie au încălcat regulamentele stricte existente în Țările de Jos, dar demolarea casei nu este o opțiune, deoarece a fost declarat monument istoric și este protejată.

Cei doi olandezi sunt a șasea generație de fermieri care cultivă plante și cresc animale în regiune. A fost deschisă o anchetă parlamentară pentru a fi evaluat impactul forajelor asupra imobilelor din zonă.

ŞTIRILE ZILEI