O asociaţie a magistraţilor români a reuşit să scoată din Afganistan încă 5 judecători şi procurori afgani aflaţi pe lista neagră a talibanilor

Ahmad este un tânăr judecător afgan aflat pe lista neagră a talibanilor. Acum el îşi poate plimba soţia şi fetiţa în vârstă de 3 ani într-un parc dintr-un oraş pakistanez.

După luni întregi de stat în subsoluri şi ieşit din casă doar noaptea, el poate acum să iasă fără teama că cineva îl va ucide. În aceste fotografii, puteţi vedea ce a reuşit Ahmad să ia din vechea sa casă din Kabul.

Ahmad, judecător afgan: A fost foarte periculos, foarte dificil pentru noi să ieşim din Afganistan pentru că ne-ar fi putut identifica în orice moment şi ne-ar fi putut omori. Am trecut frontiera cu mare dificultate, după 24 de ore.

Ahmad a fost judecător în provincia Bamyan. Acum el şi familia sa sunt în Pakistan şi speră să primească azil într-o ţară din Europa. Viza pakistanează le-a expirat şi nici bani nu prea mai au.

Ahmad: Dacă nu vom ajunge într-o ţară sigură, am putea fi deportaţi în Afganistan. Eu şi întreaga familie am fi într-un mare pericol. Pe mine m-ar executa.

Pentru Ahmad singura speranţă o reprezintă Forumul judecătorilor români. Iniţial, asociaţia a încercat fără succes să convingă Bucureştiul să ia familiile magistraţilor afgani. Acum salvarea ar putea veni de la Paris. Magistraţii români au cerut ajutorul guvernului francez.

Anul trecut, imediat după căderea Kabului, cu ajutorul MAE, Forumul judecătorilor a reuşit să scoată din Afganistan 7 magistraţi afgani şi familiile lor.

Aceştia au fost aduşi atunci la Bucureşti.

În prezent, magistraţii români se luptă să mai salveze din Afganistan încă 3 colegi care riscă să fie executaţi de noua putere.

