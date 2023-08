Loara Ștefănescu (II) EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Agenția Federală de Transport Aerian din Rusia a confirmat că șeful Wagner, Evgheni Prigojin, se afla la bordul avionului care s-a prăbușit în regiunea Tver.

Rosaviatsia a publicat lista pasagerilor: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy.

Membrii echipajului: Levshin Aleksei, comandant; Karimov Rustam, co-pilot; Raspopova Kristina, însoțitor de zbor.

Postul de știri Russia-24 a confirmat miercuri seară informațiile vehiculate deja și a transmis că Evgheni Prigojin a murit.

Potrivit mai multor canale rusești, trupurile neînsuflețite ale lui Evgheni Prigojin și Dmitri Utkin, comandant Wagner, ar fi fost găsite. O expertiză ADN va fi efectuată în viitorul apropiat.

"Șeful Grupării Wagner, un erou al Rusiei, un adevărat patriot al Patriei mamă, Evgheni Viktorovici Prigojin a murit ca urmare a acțiunilor trădătorilor Rusiei", a transmis într-o postare canalul Grey Zone, apropiat de gruparea de mercenari, citat de agenția Reuters.

Serviciile operative de la Kremlin au primit secvențe care îi arată pe Prigojin și pe Utkin urcându-se în avionul care s-a prăbușit.

Șeful Wagner se afla împreună cu 9 persoane în aeronava care s-a prăbușit. Trei erau membri ai echipajului. Avionul se deplasa de la Moscova la Sankt Petersburg și decolase de mai puțin de 30 de minute.

A video appeared, which allegedly shows the moment of the crash of Prigozhin's plane. pic.twitter.com/KkTmw7LoH9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023

Ministrul rus pentru Situații de Urgență a transmis că toate cele 10 persoane aflate la bord și-au pierdut viața. Conform unor surse de presă, este vorba despre întreaga conducere a grupării Wagner.

Agenția TASS transmite că avionul a luat foc la impactul cu solul.

Patru cadavre au fost găsite inițial la locul accidentului. Ulterior, Ria Novosti a transmis că 8 cadavre au fost descoperite.

Comandantul regional Wagner din Zaporojie confirmă miercuri seară moartea liderilor Evgheni Prigojin și Dmitri Utkin, transmite Nexta.

Comisia de Investigații din Rusia a deschis o anchetă penală pentru încălcarea regulilor de transport aerian.

Another video from the site of the plane crash in Tver region of Russia. Russian aviation agency reports Prigozhin was on board of the plane. pic.twitter.com/h3mPYZoM0V — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023

Anterior, canalul Telegram conectat la Wagner "Grey Zone" a raportat că avionul ar fi fost doborât de apărarea antiaeriană în regiunea Tver, la nord de Moscova.

Potrivit aceleiași surse, localnicii ar fi auzit două explozii înainte ca avionul să se prăbușească.

Russia, Tver Oblast: Evgeniy Prigozhin reportedly dead as a result of a plane crash.



Doubt that any sane people will despair about this event. pic.twitter.com/uF2mKCliIG — Dmitri (@wartranslated) August 23, 2023

Aeronava care s-a prăbușit era Embraer Legacy 600. Putea transporta 13 persoane.

Miercuri seară, Vladimir Putin a participat la evenimentele dedicate împlinirii a 80 de ani de la victoria în Bătălia de la Kursk.

Președintele SUA, Joe Biden, a fost imediat informat despre evenimentele din Rusia.

Ieri, pe rețelele de socializare a apărut o filmare cu Evgheni Prigojin, în care acesta susținea că se află în Africa.

"Lucrăm. Temperatura este +50. Totul e cum ne place", spunea Prigojin în înregistrare. "Grupul Wagner desfăşoară activităţi de recunoaştere şi căutare. Face Rusia şi mai mare pe toate continentele! Şi Africa şi mai liberă. Dreptate şi fericire pentru popoarele africane. Coşmarul ISIS, Al-Qaida şi al altor gangsteri. Angajăm eroi adevăraţi şi continuăm să îndeplinim sarcinile care au fost stabilite şi pe care am promis că le vom face", declara şeful Wagner.

În noaptea de 23 spre 24 iunie, imagini cu blindate pe străzile din Moscova, Rostov-pe-Don, Krasnodar au luat prin surprindere o lumea întreagă. Situația s-a înrăutățit rapid după ce fondatorul grupării de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat armata rusă că a efectuat lovituri asupra taberelor luptătorilor săi din spatele frontului ucrainean, provocând "un număr foarte mare de victime". "Comitetul de comandă al Grupului Wagner a decis că cei care au responsabilitatea militară a ţării trebuie opriţi", a declarat Prigojin. Furia sa era îndreptată împotriva ministrului Apărării, Serghei Șoigu, și a lui Valeri Gherasimov, șeful Statului Major. În Moscova și în regiunea Rostov a fost activat planul de urgență "Fortăreața", prin care s-a dat alarma pentru adunarea personalului militar. Planul definea și iminența unui atac extern.

În cele din urmă, Prigojin și-a oprit luptătorii din marșul spre Moscova. A fost invocat un acord la care ar fi ajuns cu Putin prin intermediul președintelui din Belarus, Aleksandr Lukașenko.

Vladimir Putin: Organizatorii rebeliunii vor fi aduși în fața justiției. Mulțumesc comandanților și soldaților care au luat decizia corectă de a se opri și de a se întoarce pentru a preveni vărsarea de sânge. Au trei opțiuni

