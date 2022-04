O adolescentă ucraineană face apel pentru eliberarea mamei răpite de ruși, un tată pentru eliberarea fiului de 16 ani

Yuliia Paievska are 52 de ani și este fondatoarea Taira’s Angels, o organizație medicală care salvează victimele din război. Unitatea funcționase la Mariupol, ajutând soldații și locuitorii. Paievska urma să facă parte din echipele de tir cu arcul și înot ale Ucrainei la Jocurile Invictus, dar a fost capturată de trupele ruse.

Fiica ei, Anna-Sofia Puzanova, a declarat pentru PA Media, potrivit The Guardian: „Mama mea a fost capturată de soldații ruși lângă Mariupol pe 16 martie, în urmă cu o lună. Acum se află probabil în Rusia. Sinceră să fiu, nu știu exact unde este, pentru că nu am comunicat deloc cu ea.”

Și șeful administrației regionale Zaporojie, Oleg Buryak, a anunțat pe Twitter că fiul său de 16 ani a fost răpit de forțele ruse.

Informația a fost confirmată și de Zlata Nekrasova, șef adjunct al administrației militare regionale Zaporojie.

The head of the #Zaporizhzhya regional state administration, Oleg Buryak, reports that the #Russian military kidnapped his 16-year-old son Vladislav.



This information was also confirmed by Zlata Nekrasova, deputy head of the Zaporizhzhya regional military administration. pic.twitter.com/0Hi4etC4uu