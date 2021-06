O adolescentă din Californiei a împins un mâinile goale un urs aflat pe gardul curții pentru a-și proteja câinii

Imaginile acestei întâlniri neaşteptate au fost surprinse de o cameră CCTV instalată pe casa adolescentei şi au făcut turul televiziunilor americane.

Hailey Morinico şi mama ei se aflau în grădina casei lor din Bradbury, la nord-est de Los Angeles, când o ursoaică s-a căţărat pe zidul de la capătul grădinii şi a început să meargă pe el urmată de cei doi pui ai săi.

Intruşii i-au alertat imediat pe câinii familiei Morinico, care s-au repezit la baza zidului lătrând la urşi. În timp ce cei doi pui fugeau, mama lor le-a acoperit retragerea ţinând câinii la distanţă cu labele.

Video shows 17-year-old Hailey Morinico shoving a bear to protect her family’s dogs in their California backyard. @GadiNBC has details. pic.twitter.com/5Rvsf8MVRD