Meghan şi Harry au ajuns să fie unul dintre cele mai populare şi iubite cupluri din Marea Britanie şi din lume. Ea, actriţă de succes la Hollywood, cunoscută pentru rolul interpretat în serialul de televiziune "Suits", divorţată şi mai mare decât el cu trei ani. El, prinţ, al șaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, ofiţer în Armata Regală, ocupat mereu cu opere de caritate.

Ceremonia a avut loc în capela Saint George de pe domeniul castelului Windsor și a fost oficiată de Arhiepiscopul de Canterbury. Este locul unde Harry a fost botezat în urmă cu peste 30 de ani.

Meghan Markle poartă o rochie marca Givenchy, cu o trenă lungă de 5 metri, iar tiara i-a aparţinut Reginei Mary, face parte din Bijuteriile Coroanei şi i-a fost împrumutată miresei de Regina Elisabeta a II-a, bunica Prinţului Harry, conform Press Association. În presa britanică se vehiculează ideea că tiara a purtat-o și mama Prințului Harry, Prințesa Diana. Voalul simbolizează flora celor 53 de naţiuni care formează Commonwealth-ul.

Prințul Harry, comandant al diviziunii de scafandri militari și general al Corpului de Pușcași Marini, poartă uniforma Marinei Militare Britanice.

Mirele, emoționat, nu și-a putut stăpâni lacrimile în timpul predicii susținute de episcopul Bisericii Episcopale Americane, Michael Curry. Cei doi miri s-au ţinut de mână pe durata întregii ceremonii.

Prinţul Charles, moştenitorul tronului, a condus-o pe mireasă la altar, pentru că tatăl lui Meghan Markle este bolnav, se recuperează după o intervenție chirurgicală la inimă.

La finalul ceremoniei religioase, mirii au ieșit din capelă pe poarta de vest și au pornit într-o caleașcă trasă de patru cai albi pe străzile din Windsor să salute mulțimea.

600 de invitaţi la nunta regală participă la o recepţie oferită de Regina Elisabeta a II-a la palatul Windsor. Din meniu fac parte langustine scoţiene, asparagus la grătar şi tartine cu rubarbă, mazăre de grădină cu ouă de prepeliţă şi lămâiţă, cartofi cu ulei de trufe şi parmezan şi burtă de porc Windsor prăjită la foc mic, vinuri şi şampanie.

Tortul de nuntă, cu sirop şi cremă de soc şi lămâie, a fost realizat la reşedinţa reginei din Sandringham, cu soc cules de pe domeniul regal.

The wedding cake is to be served at the Reception. It was designed by Claire Ptak and features elderflower syrup made at The Queen's residence in Sandringham from the estate's own elderflower trees, as well as a light sponge cake uniquely formulated for the couple.