Este a doua nuntă din Casa Regală Britanică de anul acesta, după cea a Prințului Harry cu Meghan Markle.

Eugenie are 28 de ani și este a doua fiică a Prințului Andrew, duce de York - cel de-al treilea copil al Reginei Elisabeta a II-a - și a lui Sarah Ferguson. Ea este a noua în linia succesorală la tron.

Nunta a avut loc la Capela St. George unde, în luna mai, s-a căsătorit Prințul Harry cu Meghan.

Tenorul Andrea Bocelli a cântat 'Ave Maria' după schimbul de jurăminte.

Mireasa a purtat o rochie creată de designerii Peter Pilotto şi Christopher de Vos, o tiară împrumutată de Regină, la care a asortat o pereche de cercei cu diamante şi smaralde, primiţi în dar de la soțul său.

La finalul ceremoniei religioase, Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank s-au sărutat pe treptele capelei, spre încântarea celor prezenţi, şi au salutat mulţimea.

Prinţesa Charlotte a fost domnișoară de onoare, iar Prinţul George paj.

Prince George and Princess Charlotte were Page Boy and Bridesmaid respectively for the ceremony at St George's Chapel, Windsor Castle. #RoyalWedding pic.twitter.com/tFO8xezFtC

Watch the guest arrivals and the wedding ceremony at St George’s Chapel, Windsor Castle, followed by the departure of the newly married couple in the carriage. #RoyalWedding https://t.co/wzlyjtJ1I2