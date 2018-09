Adina Florea, propusă de ministrul Justiţiei pentru şefia DNA, a precizat, pentru TVR, care ar fi primele măsuri pe care le-ar lua în calitate de procuror-şef al instituţiei. Numele acesteia apare şi într-un dosar penal deschis de Direcţia Naţională Anticorupţie în urmă cu un an.

“O activitate de evaluare a Direcţiei, atât la nivelul structurii centrale cât şi a serviciilor teritoriale. Eu sunt doar o propunere a ministrului Justiţiei, până la numirea de procuror-şef al DNA este cale lungă. De la numire urmează o perioadă de evaluare, de analiză şi de cunoaştere a colectivului”, a declarat procurorul.

Adina Florea a vorbit şi despre dosarul penal de la DNA în care apare numele său: “Mie nu mi-a adus nimeni la cunoştinţă nicio acuzaţie. Probabil este un dosar în care este începută urmărirea penală in rem”.

Dosarul a fost deschis în urmă cu un an, dar Adina Florea a precizat că până în acest moment nu a fost audiată şi nu a primit niciun fel de informaţie.

Un poliţist din Tulcea a făcut plângere împotriva a doi procurori înscrişi la concursul pentru şefia DNA, Adina Florea şi Andrei Bodean, constituindu-se ca parte vătămată. Astfel, pe Adina Florea o acuză de trafic de influenţă, participarea la un grup infracţional organizat, fals intelectual şi abuz în serviciu. DNA a precizat că s-a început urmărirea penală cu privire la faptă.

Urmărirea penală in rem nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe cu privire la o anumită faptă.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat astăzi că Adina Florea, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, este propunerea sa pentru funcţia de procuror șef al DNA. Propunerea va merge spre avizare la CSM. Avizul este consultativ. Indiferent dacă avizul este pozitiv sau negativ, propunerea va merge la președintele Klaus Iohannis, care poate face numirea șefului DNA.

