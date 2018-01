Lista Putin face valuri EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Patronul clubului de fotbal Chelsea Londra, Roman Abramovich, este unul dintre numele răsunătoare care se regăsește pe "lista Putin", întocmită de americani, alături de cel al lui Dmitri Medvedev, premierul rus.

În comunicatul care însoțește lista, Departamentul Trezoreriei precizează că aceste persoane au fost incluse pe baza averii lor și a gradului de apropiere față de regimul rus și nu vor fi supuse niciunei sancțiuni.

Departamentul Trezoreriei: “Includerea pe această listă nu înseamnă că guvernul SUA ar avea informații cu privire la implicarea celor numiți în activități maligne”.

Pe lista ministerului american de finanțe sunt 114 înalți responsabili ruși, adică aproape toată conducerea țării și 96 de oameni de afaceri.

Toate aceste persoane îndeplinesc condițiile pentru eventuale sancțiuni.

"Kremlinul apreciază lista publicată de Statele Unite drept un gest neamical, care complică și mai mult relațiile ruso-americane, aflate deja într-o situație dificilă", a transmis corespondentul TVR la Moscova, Liviu Iurea.

Președintele Vladimir Putin a declarat că, într-un fel sau altul, toată populația Rusiei e pusă pe o listă neagră și le-a spus ziariștilor că nu înțelege scopul acestor acțiuni.

Vladimir Putin: "Nu are niciun sens să aduci relaţiile noastre la nivelul zero. Aşteptăm această listă şi, voi fi deschis cu dvs., ne pregătim să răspundem. Vor fi măsuri serioase, care vor duce relaţiile noastre la zero. Deocamdată, ne abţinem".

Chiar înainte ca această listă să devină publică, puterea de la Kremlin a pretins că, astfel, Statele Unite încearcă să influențeze alegerile prezidențiale care vor avea loc în luna martie în Rusia. Asta în condițiile în care ancheta privind amestecul rușilor în prezidențialele americane încă nu s-a încheiat.

