Nume de cod: „Vântul Schimbării”. Agentul FSB care dezvăluie secretele războiului lui Putin

În adâncul statului secret al Rusiei, un agent lucrează împotriva lui Vladimir Putin. Ofițerul FSB, supranumit Vântul Schimbării, scrie în mod regulat mesaje care dezvăluie adevărul despre barbaria care se desfășoară în numele Rusiei. Revelațiile din interior trebuiau împărtășite cu Occidentul. Mi-a revenit sarcina de a le traduce, scrie în The Spectator Igor Sușko, directorul executiv al organizației Wind of Change din Washington.

Foto: Wikimedia Commons

Redăm articolul lui Igor Șușko:

La începutul lunii martie, în urma invadării Rusiei de către Ucraina, am dat peste o postare pe Facebook a disidentului rus exilat Vladimir Osechkin. Osechkin a primit un e-mail în limba rusă de la, a spus el, o sursă din cadrul FSB care expunea furia și nemulțumirea din interiorul agenției față de invazie.

Scrisoarea era profund intimă; sursa fusese deja coroborată – atât cât a fost posibil – de către cercetătorul experimentat al Bellingcat Christo Grozev ca fiind autentică, avându-se în vedere conținutul anterior. Pe 5 martie, referindu-se la prima scrisoare a FSB de la Vântul Schimbării, Grozev a declarat: „Le-am arătat scrisoarea la două contacte reale (actuale sau foste) ale FSB și nu aveau nicio îndoială că a fost scrisă de un coleg”.

După cum a devenit evident, scriitorul scrisorilor este în primul rând un patriot rus și nu poate suporta ororile puse în aplicare de Putin și de Kremlin, atât împotriva poporului rus, cât și împotriva națiunii suverane a Ucrainei. Am decis să traduc în engleză acest prim e-mail primit de Osechkin, pentru a răspândi informațiile importante pe care le conținea. În câteva zile, traducerea mea a atras atenția a milioane de oameni, inclusiv oficiali guvernamentali, parlamentari și actuali și foști diplomați. Eu și Osechkin am intrat în contact direct și am început o colaborare activă.

Cu fiecare scrisoare, Vântul Schimbării a reiterat câteva puncte critice: în primul rând, Putin este convins că, indiferent ce-ar face, Occidentul nu va răspunde militar. Scrisorile lui dezvăluie că armata rusă și-a planificat ofensivele pe această certitudine.

În al doilea rând, zgomotul sabiei nucleare a lui Putin este doar atât, zgomot – Kremlinul nu va începe și nu va răspunde cu un război nuclear. Descoperirile Vântului Schimbării sugerează că lanțul de comandă al Kremlinului ar bloca orice dorință a lui Putin de a apăsa butonul roșu. Acest lucru, împreună cu îndoielile aparente din cadrul FSB cu privire la eficacitatea arsenalului nuclear al Rusiei, sugerează că Rusia nu este atât de dornică de-a apăsa butonul cum se temea inițial Occidentul. Cred că scrisorile au contribuit la modelarea hotărârii occidentale de a fi alături de Ucraina.

Cel mai mare impact tangibil al scrisorilor a avut loc pe 1 aprilie. Osechkin a primit fragmente de informații din diverse surse din interiorul aparatului de securitate rus despre o operațiune FSB comandată de Putin, care se desfășoară în Europa în timp real. Cu o zi anterioară, mai mulți agenți FSB au fost trimiși să traverseze Europa și să „transfere” active europene Gazprom în valoare de 10 miliarde de dolari (aproximativ 8,5 miliarde de lire sterline) către noi companii-fantomă aparținând mafiei lui Putin. Osechkin a adunat toate informațiile, inclusiv locațiile specifice pe care agenții FSB le-au vizitat și numele companiilor-fantomă, și le-a publicat.

Traducerea scrisorii a atras imediat atenția. Câteva zile mai târziu, guvernul german a anunțat că au fost confiscate miliarde de dolari în activele Gazprom din țară și că operațiunea a fost naționalizată. Motivul oficial invocat pentru o astfel de acțiune guvernamentală fără precedent? „Proprietate neclară” – așa cum am detaliat în raportul nostru-bombă.

Înapoi la Moscova, acest lucru a dus, desigur, la o escaladare imediată. Toată povestea nu poate fi spusă încă, dar oameni aflați în pericol au trebuit să fie scoși din Rusia. Anvelopele mașinii soției lui Osechkin au fost tăiate în miezul nopții într-o parcare îndepărtată din Franța, în ciuda faptului că familia lui trăiește sub protecție activă de securitate.

În plus, riscul pentru însuși Vântul Schimbării a continuat să crească. La scurt timp după ce au fost publicate primele scrisori, FSB a început să-l vâneze activ. Informații false au fost transmise mai multor persoane și departamente FSB în încercarea de a-l momi, cu speranța că el însuși le va trimite lui Osechkin. O campanie de dezinformare în masă a fost lansată online de Kremlin în încercarea de a discredita scrisorile FSB pe toate platformele. Mai multe raiduri masive, interogații și detenții au fost efectuate în martie și aprilie. Toate încercările lor au eșuat. Sunt bucuros să vă raportez că, până în ziua de azi, Vântul Schimbării a continuat să-i fenteze pe vânători.

Începând cu 21 august, 29 de astfel de scrisori ale FSB de la sursă către Vladimir Osechkin au fost traduse în engleză și publicate. 13 dintre e-mailuri au venit doar în martie, stimulate de expunerea pe scară largă a primei traduceri în limba engleză.

Dar mai sunt multe de făcut. În timp ce o mare parte din propaganda țintită asupra Occidentului a eșuat, Kremlinul a avut un succes incredibil în a disemina și a amplifica o dezinformare vitală: sondajele de opinie indică un sprijin copleșitor pentru Putin și invadarea Ucrainei.

Realizarea unui sondaj într-o stare de teroare autoritară este, desigur, în mare măsură inutilă. În realitate, cea mai bună estimare pe care o avem și este consecventă în toată Rusia – fie în zonele rurale sau urbane – este că aproximativ 10% dintre ruși sunt susținători fericiți ai lui Putin și ai războiului său „din confortul canapelei lor”. Marea majoritate nu susține regimul sau invazia. Abia de există cineva dispus să-și riște viața pentru ultima ură imperialistă a lui Putin. Armata și chiar parașutiștii „de elită” VDV recurg la recrutarea prizonierilor. Dacă sprijinul susținut în sondaje ar fi real, nu ar lipsi voluntarii, mai ales când regimul oferă un salariu de 10-20 de ori mai mare decât venitul lunar tipic pentru contractele militare.

În loc să vorbim despre portițe de scăpare pentru Putin, trebuie să vorbim despre portițe de scăpare pentru populația rusă. Trebuie să încetăm să-i portretizăm pe ruși drept monștri – chiar și pe soldații ruși, chiar dacă unii comit atrocități de nespus.

Trebuie să dăm putere civililor ruși, să empatizăm cu ei, să le dăm speranță și, mai ales, să încercăm să-i înțelegem. Acest lucru este dureros. Scriu asta deoarece familia mea din Harkov și alte orașe din jurul Ucrainei este bombardată de regimul terorist al lui Putin. Casa străbunicii mele, construită de familia mea în urmă cu un secol, a fost aruncată în uitare în Lyman. Am membri de familie de la Odesa și până la Donețk și Kiev.

Observ consensul emergent din Occident, cum că poporul rus este fără speranță. Mass-media și politicienii occidentali trebuie să conducă sarcina de a se educa pe ei înșiși și pe populația noastră cu privire la Rusia ca societate și la realitățile de zi cu zi cu care se confruntă oamenii obișnuiți sub pumnul greu al lui Putin.

Cu siguranță ar trebui să fie evident că marea majoritate a oamenilor din orice țară este normală și cumsecade? Scrisorile FSB amintesc de lașitatea și răutatea lui Putin – și de curajul tăcut al celor care i se opun.

ŞTIRILE ZILEI