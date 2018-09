Numărul victimelor, în creștere în urma seismului din insula indoneziană Sulawesi

Mulți oameni au rămas prinși sub dărâmături, iar echipele de salvare lucrează în speranța că vor găsi supraviețuitori.

'Am auzit chiar şi oameni care strigau după ajutor', au mărturisit unii salvatori.

JUST IN: #IndonesiaEarthQuake death toll almost doubles to 832: Disaster agency https://t.co/b9JPjDVcrT pic.twitter.com/xqAl14JdBT

Cele mai multe victime sunt în Palu, oraș de pe coasta de vest a Insulei Sulawesi.

Caroserii de maşini, moloz şi linii de înaltă tensiune rupte de copaci. Oameni care dorm sub cerul liber. Cozi imense pentru a procura apă și hrană. Este imaginea dezastrului rămas în urma seismului de 7,5 pe scara Richter și valului tsunami de aproape 2 metri care a lovit zona.

WATCH: The moment a tsunami slammed into the Indonesian city of Palu after a major earthquake, as seen in footage circulating online https://t.co/fx6jdexOzk pic.twitter.com/m5WiR3KvIS