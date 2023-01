Numărul doi din ierarhia militară a Coreei de Nord a fost demis de Kim Jong Un

Pak Jong Chon și Kim Jong Un

Pak, vicepreşedinte al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitoresc şi secretar al Comitetului Central al partidului, a fost înlocuit de Ri Yong Gil la reuniunea acestui comitet de săptămâna trecută, a relatat duminică agenţia oficială de stat KCNA.



Nu a fost avansat niciun motiv pentru această schimbare. Phenianul operează cu regularitate schimbări în conducere şi reuniunea de la sfârşit de an a partidului a fost adesea utilizată pentru a anunţa astfel de schimbări de personal şi decizii politice majore.



Televiziunea de stat a difuzat imagini în care Pak Jong Chon poate fi văzut stând în primul rând lângă podium, cu capul plecat, în timp ce alţi membri ai comitetului votează. Mai târziu, locul său apare neocupat.



De asemenea, el a lipsit într-o fotografie publicată luni de KCNA de la vizita lui Kim Jong Un din prima zi a anului nou de la Palatul Soarelui de la Kumsusan, care adăposteşte trupurile bunicului şi tatălui său, spre deosebire de o vizită similară din octombrie, când Pak l-a însoţit pe Kim într-o vizită la palat pentru a marca o aniversare a partidului.



Comisia militară centrală, care este condusă de Kim Jong Un, este considerată cel mai puternic organism militar de decizie, deasupra Ministerului Apărării.



Înlocuirea lui Pak are loc în contextul în care Kim a cerut dezvoltarea de noi rachete balistice intercontinentale şi a unui arsenal nuclear mai mare pentru a contracara SUA şi Coreea de Sud ca prevedere cheie a strategiei de apărare a ţării pentru 2023.



Pak a urcat rapid în ierarhia militară de la general cu o stea, comandant al forţelor de artilerie, în 2015, la general cu patru stele în 2020, fiind creditat cu merite pentru progresul Coreei de Nord în dezvoltarea tehnologiei pentru rachetele cu rază scurtă de acţiune.



La sfârşitul lui 2020, Pak a fost promovat în Biroul Politic şi a primit titlul de mareşal, cel mai mare grad militar după Kim Jong Un, şi a devenit o voce de prim-plan în contextul exerciţiilor militare comune SUA - Coreea de Sud.



Ca mulţi alţi reponsabili militari de top care s-au confruntat cu suişuri şi coborâşuri, Pak a fost retrogradat pentru scurt timp la mijlocul lui 2021, când Kim a sancţionat mai mulţi oficiali pentru modul în care au gestionat politica anti-COVID-19, dar ulterior a fost promovat din nou după câteva luni.



Demiterea lui Pak intervine în pofida faptului că Kim a elogiat progresele realizate în dezvoltarea de arme în timpul întâlnirii de săptămâna trecută, spre deosebire de alte domenii în care a identificat unele deficienţe şi a cerut ameliorări.



Oh Gyeong-sup, profesor în cadrul Institutului din Coreea pentru Unificare Naţională de la Seul, a spus că o recentă intensificare a tensiunilor intercoreene din cauza unei intruziuni a dronelor nord-coreene în Coreea de Sud este posibil să fi jucat un rol.



Oficiali de la Seul au anunţat că autorităţile sud-coreene au trimis trei drone de-a lungul frontierei drept răspuns la intruziune, dar nu a existat niciun răspuns din partea Phenianului, ceea ce, susţine Oh, ar putea însemna că armata nord-coreeană nu a detectat dronele.



"Pak este posibil să-şi fi asumat responsabilitatea pentru eşecul operaţiunilor de securitate", a spus el.



Ri Yong Gil, succesorul lui Pak, este de asemenea un responsabil militar de la vârful ierarhiei, care a deţinut poziţii precum şef al statului major şi ministru al apărării.

sursa Agerpres

