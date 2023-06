Număr record de femei din Marea Britanie își îngheață ovulele, pentru a avea copii mai târziu

Medicii avertizează că există și avantaje, și dezavantaje, iar femeile care aleg să își înghețe ovulele trebuie să fie conștiente de ele.

Sarah Norcross, directorul organizației de caritate pentru fertilitate Progress Educational Trust, a spus că unele femei au ajuns să se gândească mai mult la fertilitate în timpul pandemiei. „Este posibil ca restricțiile privind socializarea să fi determinat unele femei să se gândească mai mult la fereastra lor fertilă și să decidă să încerce să-și mărească opțiunile de reproducere”, a spus ea.

Raportul arată că, în ciuda creșterii semnificative a numărului de femei care au ales criogenarea ovulelor, sunt mai puține femei care au decis să și doneze pentru ca o altă femeie să le poată folosi. Au fost aproape 1.500 de noi donatori de ovule în 2019, dar numărul a scăzut la puțin peste 1.400, în 2021.

Helen Henry, din Thurrock, Essex, a donat unele dintre ovulele ei, acum zece ani, când a ales să și congeleze. Avea 34 de ani. Era într-o relație de lungă durată la acea vreme, dar nu își dorea copii.

„Îmi amintesc că am avut parte de consiliere în care am explicat motivul pentru care am vrut să-mi congelez ovule și mi s-a oferit și posibilitatea de a dona. Am optat pentru această opțiune, deoarece nu o făceam doar pentru mine. După ce am donat, am început să mă simt destul de vinovată. Nu eram sigură că am făcut ceea ce trebuie. Dacă mama copilului nu este bună? Dacă copilul ajunge în plasament, neglijat? În urmă cu câțiva ani, am aflat că o fetiță s-a născut în decembrie 2011 din donația mea. Aflarea că s-a născut un copil a făcut ca acele sentimente de vinovăție să dispară”, a povestit Helen.

Femeia a ajuns să aibă copii cu un nou partener și nu și-a folosit niciodată ovulele congelate, care au fost acum eliminate. „Am rămas însărcinată în mod natural și destul de repede și am avut prima fiică la 39 de ani, iar în prezent sunt din nou în concediu de maternitate, după ce am l-am născut pe fiul meu în decembrie anul trecut, la vârsta de 44 de ani”, a spus ea. Helen a adăugat: „Aceasta va fi o conversație continuă cu cei doi copii ai mei... că au o soră genetică acolo în lume. Mă rog să văd acest copil într-o zi. Este una dintre ultimele mele dorințe”.

Prezentatoarea TV și podcaster Vicky Pattison, care locuiește și ea în Essex, tocmai și-a înghețat o parte din ovule, după ce a decis că nu este încă pregătită pentru copii. Trei ovule au fost transformate în embrioni cu spermatozoizii partenerului ei, despre care i s-a spus că au șanse de 20% să rezulte într-un copil. Femeia a decis să păstreze trei ca ovule nefertilizate, care au o șansă de 10%. Ea și-a împărtășit sentimentele pe parcursul tratamentului, spunând că „nu există suficiente informații autentice și oneste acolo”.

Succesul depinde în mare măsură de vârsta femeii la momentul înghețarii ovulelor, a spus HFEA, cu rate de succes mai mari la cei sub 35 de ani.

Bassel Wattar, consultant obstetrician și ginecolog, a declarat că este nevoie de mai multă muncă pentru a informa pacientele și a le sprijini pe parcursul călătoriei lor de fertilitate. „Din păcate, există o conștientizare limitată a publicului cu privire la avantajele și dezavantajele acestui tratament și cum ar putea fi cel mai bine planificat pentru a optimiza șansele de a întemeia o familie în viitor”, a spus Wattar.

Un articol de Arina Delcea

