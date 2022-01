Număr dublu de noi cazuri Covid-19, de ieri până azi. Medicii sunt îngrijorați că numărul infectărilor va urca vertiginos în următoarele zile

1.756 de persoane au fost testate pozitiv duminică, în a doua zi a noului an. Cu peste 80 la sută mai multe, de la o zi la alta. Peste 400 de pacienți sunt internați la ATI. Şi numărul testărilor aproape că s-a dublat. Mulţi au stat la coadă pentru test, în condiţiile în care acesta e trecut şi pe certificatul Covid. Epidemiologii se aşteaptă ca uraganul Omicron din Europa să lovească în curând şi la noi.



Prof. dr. EMILIAN DAMIAN POPOVICI, vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie: Nu spun că o să fie neapărat 70.000, dar cu siguranţă vor fi mai multe decât au fost, decât cele din valul 4. La un număr mare de infecţii, sunt grupe de persoane vulnerabile care pot dezvolta și forme grave, să nu uităm că cele două variante, Delta şi Omicron, cel puțin o perioadă de timp vor infecta în paralel. Vor fi infectați atât de mulți oameni, încât după un asemenea val, în mod normal urmează o perioadă de liniște interepidemică.



Dacă în săptămâna dintre Crăciun şi Anul Nou extrem de puţini mai mergeau la camera de gardă la Institutul Matei Balş, acum tot mai mulţi ajung acolo cu Covid. Şi situaţia se poate complica.



Dr. ADRIAN MARINESCU, medic primar Boli Infecțioase, Institutul Matei Balș: Ne aşteptăm că această creştere să fie mai importantă în două săptămâni de acum. Nu înseamnă că sunt cazuri severe, dar tot e greu de gestionat în momentul în care ai un număr mare de pacienţi pe care trebuie să-i evaluezi, cu analize de sânge, cu computer tomograf. Cred că rezolvarea ţine de rolul pe care ar trebui să-l aibă medicii de familie. Dacă am un test pozitiv, să pot să vin în contact cu medicul de familie care să stabilească dacă sunt o urgenţă.



Şi autorităţile speră să poată ţine sub control noul val cu ajutorul medicilor de familie, care vor putea face şi testări rapide. Aceasta, în condițiile în care în perioada de vârf se estimează chiar și 25 de mii de cazuri noi pe zi.



Aproximativ 60 la sută din populaţia vulnerabilă a României este nevaccinată şi numai un sfert dintre cei imunizaţi au făcut şi doza de booster. Mai mult, aproximativ jumătate dintre cei sosiţi din state puternic afectate de varianta Omicron au completat formularul de localizare, iar mulţi nu au respectat carantina. În plus, întârzie adoptarea legislaţiei privind introducerea certificatului digital Covid pentru o durată limitată, ca măsură de prevenire a răspândirii virusului.



ADRIANA PISTOL, directorul Centrului Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor, în data de 29 decembrie 2021: Dacă, după primele 3 săptămâni, certificatul Covid ar fi fost introdus, toată această pantă nu ar mai exista, ar fi mult mai lină, permitând unităţilor sanitare să facă faţă fără o explozie a cazurilor care să ocupe paturi.



ALEXANDRU RAFILA, ministrul Sănătății: Dacă acest certificat e introdus în vârful valului pandemic, atunci eficacitatea lui este limitată şi, din păcate, vom fi în situaţia în care alte măsuri ar putea fi luate. E posibil să ai un lockdown, sperăm să nu fie aşa, e posibil să opreşti activitatea în şcoli, sper să nu fie aşa.



Situația a fost analizată și la Guvern, unde premierul Nicolae Ciucă i-a convocat pe miniștrii care gestionează criza sanitară. Una dintre concluzii a fost că, pe lângă vaccinare, care rămâne cea mai sigură soluție de protejare, purtarea măștilor chirurgicale sau de tip FFP2 ar putea fi generalizată în ţară. Iar elevii care au nevoie ar putea primi măşti gratuite. În plus, ministerele Muncii şi Finanţelor trebuie să se asigure că sunt bani pentru solicitările de şomaj tehnic.

