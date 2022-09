"Nu vom pleca niciodată''. Trump refuza să plece de la Casa Albă, deși pierduse alegerile. Dezvăluirile unei jurnaliste de la The New York Times

Donald Trump

''Pur şi simplu nu voi pleca'', i-ar fi spus Trump unui asistent, potrivit lui Haberman. ''Nu vom pleca niciodată'', i-ar fi transmis altuia. ''Cum să pleci atunci când câştigi nişte alegeri?'', ar mai fi comentat liderul republican.



Insistenţa de a nu părăsi Casa Albă oferă noi detalii despre perioada haotică post-electorală, în care Trump a refuzat să-şi accepte înfrângerea. Numeroasele tentative de a anula rezultatul scrutinului au culminat pe 6 ianuarie 2021 cu atacul asupra Capitoliului.



Cartea lui Haberman - ''Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America'' - va vedea lumina tiparului pe 4 octombrie, într-un moment în care Camera Reprezentanţilor din SUA şi Departamentul Justiţiei anchetează refuzul lui Trump de a ceda puterea după alegerile din 2020.



Haberman, care este şi analist politic la CNN, a scris pentru The New York Times despre Trump încă din timpul campaniei prezidenţiale din 2016, iar relatările ziaristei au transformat-o în ţinta atacurilor pe Twitter ale fostului preşedinte.



În cartea sa, Haberman scrie că, imediat după alegerile din 3 noiembrie, Trump a părut să recunoască faptul că a pierdut în faţa lui Biden. În acele momente, el le-ar fi cerut consilierilor săi să-i explice ce anume nu a fost bine, ba chiar i-a consolat pe câţiva dintre ei, spunându-le: ''Am făcut totul cât de bine am putut'', reluând apoi comentariile în discuţii cu consilierii săi pe probleme de presă.



Dar, la un moment dat, starea de spirit a lui Trump s-a schimbat, scrie Haberman. Trump şi-a informat brusc asistenţii că nu are nicio intenţie să plece de la Casa Albă pentru ca Joe Biden să se poată muta în locul său. Ba chiar a fost auzit cum îl întreba pe preşedintele Comitetului Naţional Republican, Ronna McDaniel, referindu-se la alegeri: ''De ce ar trebui să plec dacă mi le-au furat?''.



Promisiunea lui Trump conform căreia va refuza să plece de la Casa Albă nu are precedente istorice, scrie Haberman, iar declaraţiile i-au pus pe consilierii săi în situaţia de a nu şti cum să reacţioneze.



Pe măsură ce detalii din această carte încep să iasă la iveală, ziarista de la The New York Times a primit critici din partea cercurilor democrate pentru că nu a făcut publice informaţiile despre fostul preşedinte, a relatat postul american Fox. Aceste cercuri sunt de părere că jurnalista ar fi trebuit să prezinte datele în momentul în care a aflat despre ele, nu să le ţină ascunse luni de zile pentru a le include ulterior într-o carte.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI