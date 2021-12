"Nu lăsăm pe nimeni în urmă. Investim în sisteme de sănătate pentru toți". 12 decembrie - Ziua internaţională pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate

La 12 decembrie este marcată, anual, Ziua internaţională pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate. În 2021, tema Zilei internaţionale pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate - "Leave No One's Health Behind: Invest in health systems for all" - face un apel la investirea în sisteme de sănătate pentru toţi, indică site-ul https://universalhealthcoverageday.org/.