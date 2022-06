"Nu închideți Ambasada SUA". Mesaj pentru Kremlin al ambasadorului Statelor Unite la Moscova

Ambasadorul SUA la Moscova, John J. Sullivan / FOTO: US State Department

În ceea ce pare o tentativă clară de a trimite un mesaj Kremlinului, John J. Sullivan, ambasadorul SUA desemnat de fostul președinte Donald Trump, a declarat pentru agenția rusă de stat TASS că Washingtonul și Moscova nu ar trebui să rupă pur și simplu relațiile diplomatice.

"Trebuie să păstrăm capacitatea de a vorbi unii cu ceilalți", a declarat Sullivan în interviul pentru TASS, citat de Reuters.

"Din câte înțeleg, guvernul rus a menționat varianta tăierii legăturilor diplomatice", a subliniat Sullivan. "Nu putem să rupem pur și simplu relațiile diplomatice și să încetăm să mai vorbim unii cu alții", a subliniat Sullivan.

În ciuda Războiului Rece, a numeroaselor crize și a scandalurilor de spionaj, relațiile dintre Moscova și Washington nu au fost rupte niciodată de la stabilirea legăturilor diplomatice cu Uniunea Sovietică, în 1933.

Acum, însă, Rusia spune că relația sa post-sovietică cu Occidentul s-a încheiat și că se va întoarce spre est.

Secretarul de stat american Antony Blinken a glumit luna trecută, spunând că ar dori să-i dedice lui Putin piesa "We Are Never Ever Getting Back Together" ("Nu ne vom mai împăca niciodată") a lui Taylor Swift, notează US News.

Rugat să detalieze, Sullivan a subliniat că, oricum, legăturile nu vor putea fi rupte în întregime.

