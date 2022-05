„Nu avem idee pentru ce luptăm”. Meduza: Cum îi șantajează autoritățile ruse pe soldații contractuali care refuză să lupte în Ucraina

Foto: PxHere

Corespondentul Meduza Sașa Sivțova relatează despre modul în care soldații ruși sunt trimiși în Ucraina și cum sunt forțați să rămână acolo.

„Nu treceam prin niciun antrenament”

Ivan, din Kemerovo, s-a născut în 2001 (Meduza nu-i menționează numele de familie din motive de siguranță). În loc să efectueze serviciul militar obligatoriu, Ivan s-a înrolat ca soldat contractual. Voia să câștige bani. I s-a oferit un salariu lunar de 31.000 de ruble (480 de dolari) și i s-a promis că va fi staționat aproape de casă. S-a gândit că va putea să meargă la „muncă” la ora nouă dimineața și să se întoarcă la ora șase seara.

Ivan a semnat contractul pe 1 noiembrie. A fost trimis în Yurga, un oraș nu departe de Kemerovo, pentru a servi în Unitatea Militară nr. 21005. A stat acolo până la sfârșitul lunii decembrie, când a fost trimis în Yelnîa, un oraș din regiunea Smolensk, pentru antrenament. Până la jumătatea lunii februarie a fost „pe câmp”. Mama lui Ivan, Svetlana A., își amintește că fiul ei i-a spus: „Nu treceam prin niciun antrenament; am alimentat aragazul și am păzit tot ce era în jur: un vehicul militar și echipament”.

La mijlocul lunii februarie, Ivan și camarazii săi au fost mutați: au trecut prin regiunea Bryansk, neștiind destinația lor finală. Acolo, a spus Svetlana, vehiculul militar care îi transporta fiul și ceilalți soldați s-a izbit de un camion. „Au rămas acolo o vreme. Probabil că se îndreptau deja spre Ucraina, dar încă nu știau asta.”

Data viitoare când Ivan a sunat-o pe Svetlana a fost pe 23 februarie. Tânărul i-a spus că acela era ultimul apel care îi mai era permis. Nu li se comunicase unde se îndreptau. „Nu au spus nimic, doar că erau în mișcare”, și-a amintit Svetlana.

Svetlana nu a mai primit niciun semn de la fiul ei până pe 6 martie. „Când a sunat [de la un telefon împrumutat], am căutat prefixul zonei. S-a dovedit a fi ucrainean. Calitatea sunetului era groaznică, abia i-am putut recunoaște vocea. A spus că a împrumutat un telefon de la un sătean”, a declarat ea pentru Meduza. Următorul apel de la Ivan a venit aproape două săptămâni mai târziu, pe 19 martie. „Nu a spus unde este și câți oameni erau cu el. «Este clasificat, nu pot spune», Nu știam unde se află”, și-a amintit Svetlana.

Svetlana a încercat să sune unitatea militară a fiului ei din Yurga. Dar responsabilii militari de acolo fie îi închideau telefonul, fie îi sugerau să depună o cerere oficială pentru a afla de la Ministerului Apărării date despre fiul ei. Svetlana a decis să nu depună cerere, considerând-o inutilă. „O cunoștință a depus și a primit un răspuns în care se zicea că «este în viață și sănătos» și nimic mai mult”, a explicat ea.

La sfârșitul lunii martie, Ivan a sunat-o din nou pe Svetlana, de data aceasta din Rusia, folosindu-și propriul telefon. La vremea respectivă, forțele ruse începuseră să se regrupeze, pentru a „întări acțiunea în zonele prioritare și a finaliza operațiunea de eliberare totală a Donbasului”, după cum a afirmat Ministerul Apărării. Ivan i-a spus că fusese în apropierea orașului ucrainean Cernihiv și că părăsise între timp regiunea.

„A vorbit atât de deschis! L-am întrebat: «Ai voie să dezvălui aceste detalii?» El a spus: «În general, nu le pasă cu adevărat.» L-am întrebat: «Ce ai mâncat?» «Am mâncat orice am găsit în pivnițele care au fost lăsate în urmă de trupele ucrainene. Am dormit la întâmplare prin case, am fost atacați de mai multe ori.» Când au trecut pe teritoriul Rusiei, el și colegii lui au spus că ar prefera să meargă la închisoare decât să se întoarcă [în Ucraina]: «Nu avem idee împotriva cui luptăm sau pentru ce». Nu vreau să critic armata. Nu știu dacă aveau un ofițer de comandă cu ei; nu au voie să dezvăluie acest lucru prin telefon. Dar am ajuns la concluzia că au fost abandonați», a spus Svetlana.

Potrivit Svetlanei, fiul ei și alți soldați au depus cereri de reziliere a contractelor și de a trece la serviciul de recrutare. La început, Ivan a spus că au fost doar câțiva dintre ei care au decis să facă asta, 11 persoane în total. Li s-a promis că vor fi trimiși înapoi la Yurga.

„Dar din ce în ce mai mulți oameni s-au alăturat. Până la urmă, au fost aproximativ 250 de oameni din două batalioane [care au vrut să-și rezilieze contractele]. Apoi, un ofițer FSB și un procuror le-au făcut o vizită. Le-au spus băieților că sunt amenințați cu acuzații penale [pentru că au refuzat să urmeze ordinele și să continue să servească ca soldați contractuali]”, a spus Svetlana.

În urma „presiunilor din partea parchetului” – după cum i-a spus Svetlanei fiul ei – toți cei 250 de soldați, inclusiv Ivan, au completat noi documente în care au acceptat să continue să participe la „operațiunea specială” și s-au întors la război.

Anton Șcierbak, avocat al organizației pentru drepturile omului „Mamele soldaților din Sankt-Petersburg”, consideră că soldații contractuali sunt acum într-o poziție mai proastă decât recruții ruși. Cei care sunt recrutați nu pot fi trimiși în luptă decât după patru luni de pregătire în specialitățile lor militare. Potrivit lui Șcierbak, nu există restricții reglementate care să le permită soldaților contractuali să refuze participarea la operațiuni de luptă într-o altă țară. Avocatul a mai spus că, deși există o perioadă de probă de trei luni, nu există prevederi care să împiedice trimiterea în luptă a militarilor contractuali în această perioadă.

Amenințări, umiliri, intimidări

Alexei, fiul de 20 de ani al Svetlanei B., s-a trezit într-o situație similară cu cea a lui Ivan. În noiembrie 2021, Alexei a intrat și el „pe contract” armată în loc să se înroleze ca recrut. În decembrie, compania sa a fost trimisă în regiunea Smolensk pentru a „păzi o instalație”. Au rămas acolo până pe 20 februarie. Apoi, au fost dislocați în regiunea Bryansk, mai aproape de granița cu Ucraina. Alexei a încetat să mai răspundă la telefon după 22 februarie. Patruzeci de zile mai târziu, a sunat de la un telefon împrumutat pentru a spune: „Mamă, sunt bine, sunt în viață”.

La sfârșitul lunii februarie, Svetlana B. s-a alăturat unui grup WhatsApp al rudelor soldaților din brigăzile lui Alexei. „Acolo am aflat că [a fost] în Ucraina. Bineînțeles că am intrat în panică. Cum? Ce? De ce? Tocmai și-au terminat perioada de probă”, și-a amintit Svetlana.

Numai administratorul grupului WhatsApp avea voie să posteze mesaje. Potrivit Svetlanei B., administratorul era un soldat al unității. Dimineața, a postat o „actualizare generală impersonală” despre atmosfera din brigadă, dar fără a spune ceva concret. Rudele au primit mesaje precum:

„Ziua a trecut fără schimbări.”

„Ziua a trecut relativ calm.”

„Fără informații negative pe tot parcursul zilei.”

„Au fost lupte, există informații negative.”

„Informații negative” apăreau de aproximativ trei ori pe săptămână, a spus Svetlana. Asta însemna că unitatea avea soldați uciși, răniți sau dispăruți în acțiune. Detaliile au fost date doar unor anumite rude, nu întregului grup.

Începând din aprilie, când trupele se regrupau, Svetlana B. și fiul ei au început să se sune din nou. Tânărul era lângă Rovny, un oraș din regiunea Belgorod. I-a spus mamei sale că înainte de război, în februarie, nu au primit niciun avertisment prealabil. „Li s-a spus că vor dura două sau trei zile: vor intra pe [teritoriul ucrainean] și vor pleca, sau vor fi staționați la graniță și apoi vor pleca”, și-a amintit Svetlana. Fiul ei nu a spus ce au făcut exact militarii în Ucraina.

Potrivit Svetlanei, comandamentul le-a spus lui Alexei și camarazilor săi că va avea loc în curând o a doua desfășurare de forțe în Ucraina – și că, dacă doreau, personalul militar putea depune documente pentru a refuza să participe la „operațiune specială”. Fiul ei a decis să facă acest lucru. „Nu știu ce a fost în spatele comenzii care le-a oferit această opțiune. Poate că se așteptau să nu fie atât de mulți împotrivă. Ulterior au anunțat că într-un batalion erau 97 de soldați și în celălalt aproximativ 150. Apoi a început presiunea din partea comandamentului, a comandantului [Sectorului Militar Central] și a Parchetului [Sectorului Militar Central]. Au început să-i persecute pe băieți”, a spus Svetlana B.

Avocatul Anton Shcherbak a spus că există o gamă largă de persoane în armată care pot efectua aceste „intervenții”. Mai exact, oricine este înalt în rang: comandanți de unități, comandanți de district, procurori și ofițeri FSB. „Oricine dintre ei poate interveni ca să-i sperie. Acest lucru nu este stipulat de lege în niciun fel; nu interzice și nici nu permite astfel de acțiuni. Mai târziu, vor explica că a fost doar o conversație, dar, în realitate, asta a inclus cel mai probabil violență psihologică, amenințări, umilire și intimidare”, a explicat avocatul.

Potrivit Svetlana B., atât fiul ei, cât și alții au fost amenințați cu urmărire penală și închisoare pentru dezertare și refuz de a executa ordinele: „Este asta cu adevărat ceea ce-și doresc copiii noștri? Pentru ca viețile lor să fie ruinate la 20 de ani? Nu, desigur că nu. Dar dacă există opțiunea de a servi cu contract în loc de serviciul militar obligatoriu, fără a fi pregătiți mai întâi, ei ar trebui să fie pe picior de egalitate cu cei care sunt recrutați, nu? Nu aveau pregătire, practic sunt recruți. Nu au fugit și nu au abandonat unitatea; au fost acolo [în Ucraina] o dată și nu vor să se întoarcă. Dar au stat de vorbă cu ei câteva ore. Nu-mi pot imagina câtă presiune a fost. Toți băieții au semnat acordul sub presiune. Noi [părinții lor] am fost cu toții în stare de șoc.”

În cele din urmă, soldații și-au părăsit baza din Rusia pe 19 aprilie și de atunci nu a mai existat niciun contact cu ei. Înainte de detașarea tânărului, Svetlana B. și-a întrebat fiul unde a fost trimis. Alexei i-a răspuns că mergea la granița cu regiunea Lugansk, pentru a încărca și descărca muniție.

„Mi-a spus: «Nu-ți face griji, mamă.» Încerca să mă calmeze. Dar ce poate face? Ordinul e ordin. Nu-l poți refuza, nu poți fugi – ar înrăutăți lucrurile”, a mai spus Svetlana B.

